Вибухи в окупованому Іловайську та у Росії: головне за ніч 14 червня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 14 червня 2026 року

Безпілотники атакували окупований Іловайськ у Донецькій області, у Росії у трьох регіонах пролунали вибухи, Іран відкридає заяви президента США Дональда Трампа про заключення угоди.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 14 червня.

БпЛА вдарили по Іловайську

Вночі 14 червня безпілотники атакували Іловайськ в окупованій частині Донецької області.

Цієї ночі в Іловайську пролунали потужні вибухи. Місцеві писали про велику кількість безпілотників над містом. За попередньою інформацією, в Іловайську уражено локомотивне депо.

Вибухи пролунали у Росії

У ніч на 14 червня безпілотники атакували Новомосковськ у Тульській області Росії.

У мережі написали, що під удар потрапив Новомосковський хімзавод «Азот» у Тульській області. Після атаки спалахнула пожежа. Також вибухи пролунали у Смоленській області. Ймовірно, у місті Вязьма атаковано залізничну інфраструктуру.

Іран розкритикував Трампа

Іранські збройні сили, Корпус вартових ісламської революції (КВІР), заперечили, що Іран підпише угоду зі Сполученими Штатами в неділю, і розкритикували «незвичайну наполегливість» президента Дональда Трампа щодо підписання угоди того дня.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) назвав ці терміни «випробуванням для переговорної команди Ірану» та що заява Трампа пролунала «незважаючи на те, що іранські переговірники чітко заявили, що меморандум ще не остаточно узгоджено, і що підписання в неділю точно не відбудеться».

Бразилія зіграла в нічию з Марокко

Збірна Бразилії провела важкий матч у першому турі групового етапу Чемпіонату світу 2026 проти півфіналістів минулої світової першості, команди Марокко, який завершився з рахунком 1:1.

Бразилія залишається найтитулованішою збірною світу, хоча востаннє вигравала чемпіонат світу ще у 2002 році.

Катар зіграв в нічию зі Швейцарією

Швейцарія зіграла внічию 1:1 з господарями минулого Чемпіонату світу з футболу, збірною Катару, у матчі стартового туру групового етапу турніру.

Катар вдруге поспіль зіграє на Чемпіонаті світу, але вперше пробився на турнір через відбір. Після впевнено подоланого другого раунду катарці зіткнулися з труднощами в третьому, де пропустили вперед Іран та Узбекистан.

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