Росія атакувала Суми безпілотниками: є влучання у багатоповерхівку

Внаслідок атаки, попередньо, є постраждалі

У ніч на 11 квітня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, пише «Главком».

За інформацією Григорова, російські терористи вчергове вдарили безпілотником по житловому будинку.

«Прицільний удар по цивільній інфраструктурі. Попередньо, є постраждалі. Усі наслідки уточнюються. Загроза зберігається. Бережіть себе та рідних», – написав Григоров.

Як відомо, вдень, 10 квітня, російський безпілотник влучив у житловий будинок у Ковпаківському районі Сум. Виникло загоряння.

«Одна жінка звернулася по допомогу зі стресовою реакцією. Її оглядають медики. На цю хвилину поранених немає», – йдеться у повідомленні очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

До слова, уночі 10 квітня Одеська область зазнала масованої атаки ворожих БпЛА. Ціллю росіян стала енергетична та портова інфраструктура.

Також російські загарбники атакували три райони Дніпропетровщини. Область майже 30 разів опинялася під атакою ворожих безпілотників та артилерії.