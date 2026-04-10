Черговий рекорд на фронті: Мадяр назвав приголомшливу кількість знищених ворожих цілей

Роберт Бровді оголосив про історичний рекорд українських дронарів

Українські дронарі демонструють безпрецедентну ефективність на полі бою. Лише за першу декаду квітня Сили безпілотних систем ліквідували та вивів із ладу тисячі окупантів та одиниць техніки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у соцмережі командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді.

За словами Бровді, станом на ранок 10 квітня підрозділ перетнув психологічну відмітку у 3 000 одиниць противника.

«Десята доба квітня, двіж та махач. Станом на 10 ранку Птахи СБС перетнули відмітку 3000 одиниць противника безповоротними та санітарними втратами та 12800+ унікальних ворожих цілей протягом 01-09.04.26», – написав Робер Бровді.

Командувас Сил Безпілотних систем повідомив, що у околицях Маріуполя пілоти 9 батальйону «Кайрос» 414 бригади «Птахи Мадяра» вночі знищили ракетний комплекс «Тор», а біля населеного пункту Зугрес вони ж вполювали та уразили ракетний комплекс «Панцир».

«Главком» писав, що спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у ніч з 5 на 6 квітня 2026 року провели успішну операцію, вивівши з ладу залізничний пором «Славянин». Це був останній пором такого типу в Керченській протоці, який залишався на плаву та забезпечував військову логістику окупантів.

Нагадаємо, що у ніч з 13 на 14 березня 2026 року спецпризначенці Головного управління розвідки МО України провели успішну багатокомпонентну операцію в акваторії Азовського моря та Керченської протоки. Головними цілями стали судна, що забезпечували основний обсяг воєнних перевезень окупантів.

Операція не обмежилася лише суднами. Спецпризначенці ГУР спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єктах інфраструктури порту «Кавказ», що в Краснодарському краї РФ.