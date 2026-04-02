Словаччина анонсувала розширення повноважень армії: що сталося

У Братиславі готують зміни до законів через загрозу з повітря

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив про необхідність розширення повноважень армії після інциденту з російськими дронами поблизу кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання ČTK.

За словами Пеллегріні, Словаччина не повинна недооцінювати ризик потрапляння на її територію ракет чи безпілотників, які спочатку прямували до інших цілей.

Президент підтримав ініціативу військових щодо внесення до законодавства положення про надзвичайну ситуацію. Це дозволить збройним силам оперативніше реагувати на подібні загрози.

Ідеться, зокрема, про інцидент 1 квітня, коли три російські безпілотники атакували українське місто Перечин, розташоване приблизно за 10 кілометрів від словацького кордону.

«Сьогодні нам відомі лише стан миру або стан війни у Словаччині. Нічого посередині. І наші військові стикаються з проблемою, оскільки в мирний час вони не можуть ефективно вживати усіх превентивних заходів, які б дозволили безпечно вирішити такі інциденти, як, наприклад, можливе падіння заблукалого безпілотника чи іншого обладнання на нашу територію», – зазначив Пеллегріні.

Він повідомив, що наступного тижня відбудеться круглий стіл за участю військових і політиків, де обговорять необхідні зміни. До участі також запрошені представники опозиції.

«Я твердо переконаний, що після цієї зустрічі це питання перестане бути предметом протистояння між опозицією та коаліцією, а стане спільним завданням усіх відповідальних політиків, спрямованим на забезпечення безпеки громадян Словаччини», - наголосив президент.

Очікується, що за підсумками обговорення законодавство буде змінене таким чином, щоб армія отримала більше повноважень для застосування «захисних заходів» у повітряному просторі країни.

Нагадаємо, що російські дрони атакували Закарпатську область, спричинивши пошкодження енергетичної інфраструктури. Низка населених пунктів залишилася без світла.