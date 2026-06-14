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Безпілотники атакували окупований Іловайськ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Безпілотники атакували окупований Іловайськ
Ймовірно, безпілотники уразили локомотивне депо в Іловайську
фото з відкритих джерел

Іловайськ у Донецькій області з 2014 року перебуває під російською окупацією

Вночі 14 червня безпілотники атакували Іловайськ в окупованій частині Донецької області. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+ та Supernova+.

Цієї ночі в Іловайську пролунали потужні вибухи. Місцеві писали про велику кількість безпілотників над містом.

За попередньою інформацією, в Іловайську уражено локомотивне депо.

Іловайськ – важливий залізничний вузол, який з 2014 року перебуває під тимчасовою російською окупацією. Місто увійшло в новітню історію як місце однієї з наймасштабніших і найтрагічніших битв для України на Донбасі. У серпні 2014 року українські війська намагалися взяти місто під контроль для блокування постачання бойовиків.  Після введення регулярних російських військ українські сили опинилися в оточенні («Іловайський котел»).  Під час виходу українських військових із так званого «зеленого коридору» (який був порушений російською стороною) відбувся масовий розстріл наших колон.

Як відомо, у ніч на 13 червня безпілотники атакували окуповану Луганську область. 

Вибухи пролунали в окупованому Алчевську на Луганщині. Місто опинилося під масованою атакою безпілотників. 

Нагадаємо,  ударні безпілотники вночі 5 червня атакували нафтобазу в окупованому Луганську – спалахнула масштабна пожежа. Одночасно прильоти фіксували в окупованих Донецьку, Углегорську та районі Маріуполя. 

Удар по нафтобазі – у південних кварталах Луганська на вул. Руднєва, 60 – став наймасштабнішою подією ночі. На відеозаписах, поширених у мережі, видно момент влучання ударного БПЛА та потужне загоряння, яке освітило кілька районів міста. 

Теги: Донеччина Іловайськ вибух окуповані території

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