Безпілотники атакували окупований Іловайськ
Іловайськ у Донецькій області з 2014 року перебуває під російською окупацією
Вночі 14 червня безпілотники атакували Іловайськ в окупованій частині Донецької області. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+ та Supernova+.
Цієї ночі в Іловайську пролунали потужні вибухи. Місцеві писали про велику кількість безпілотників над містом.
За попередньою інформацією, в Іловайську уражено локомотивне депо.
Як відомо, у ніч на 13 червня безпілотники атакували окуповану Луганську область.
Вибухи пролунали в окупованому Алчевську на Луганщині. Місто опинилося під масованою атакою безпілотників.
Нагадаємо, ударні безпілотники вночі 5 червня атакували нафтобазу в окупованому Луганську – спалахнула масштабна пожежа. Одночасно прильоти фіксували в окупованих Донецьку, Углегорську та районі Маріуполя.
Удар по нафтобазі – у південних кварталах Луганська на вул. Руднєва, 60 – став наймасштабнішою подією ночі. На відеозаписах, поширених у мережі, видно момент влучання ударного БПЛА та потужне загоряння, яке освітило кілька районів міста.
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