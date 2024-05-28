Удар РФ по «Епіцентру» в Харкові: поліція ідентифікувала батька восьмирічного Михайлика

Аналізи ДНК відібрали у дитини, як у прямого родича

Станом на 06:00 ранку 28 травня з 17 загиблих поліція ідентифікувала 16 тіл

В Харкові криміналісти ідентифікували тіло 38-річного чоловіка по аналізу ДНК, який відібрали у його аосьмирічного сина Михайла. Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

«Криміналісти вже точно можуть підтвердити, що знайдене вчора тіло належить батькові Михайлика. 38-річний Олександр працював у гіпермаркеті. 25 травня р*шисти вбили його, випустивши на супермаркет у розпал робочого дня дві авіабомби», – йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що хлопчик з мамою прийшли до штабу слідчого управління, який розгорнули біля знищеного супермаркету, 26 травня. Дитина не дочекалася поверення батька з роботи, і вони з мамою почули про трагедію і наступного дня прийшли до поліції. Аналізи ДНК відібрали у дитини, як у прямого родича.

У поліції зазначили, що станом на 06:00 ранку 28 травня з 17 загиблих поліція ідентифікувала 16 тіл. Пошукові роботи тривають.

Як повідомлялося, восьмирічний Михайлик учора не дочекався тата додому. Чоловік був у гіпермаркеті «Епіцентр», коли туди поцілили російські ракети. Він працював у відділі декору, під час удару був всередині.Зрозумівши, що ймовірно батько серед жертв, хлопчик разом із мамою звернулися до поліції.

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, Росія завдала чергового жорстокого удару по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Унаслідок удару російських окупантів по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові, станом на ранок 27 травня, у лікарнях перебувала 21 людина.

Читайте також: Удар по гіпермаркету в Харкові: поліція ідентифікувала 14 тіл