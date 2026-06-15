У Харкові внаслідок повторного удару росіян загинуло п'ятеро рятувальників

П'ятеро рятувальників отримали поранення

Під час ліквідації пожежі у Харкові внаслідок повторного російського обстрілу загинули п'ятеро працівників ДСНС, а ще щонайменше п'ятеро отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає «Главком».

Клименко висловив глибокі співчуття родинам загиблих, назвавши їх героями без зброї, та з прикрістю констатував, що Україна продовжує втрачати тих, хто рятує людські життя.

Очільник МВС повідомив, що масована російська атака на країну все ще триває, а під основним ударом опинився Київ, де зафіксовано значні руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Наразі до усунення наслідків ворожих влучань залучені всі необхідні екстрені служби. Міністр також закликав громадян не залишати безпечних місць і перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, російські терористи завдали удару по АЗС у Запоріжжі. Під час ліквідації пожежі на російський БпЛА атакував рятувальників.

«Під час гасіння резервуара зі скрапленим газом, що загорівся внаслідок обстрілу, росіяни підступно завдали повторного цілеспрямованого удару по рятувальниках. Ворожий безпілотник влучив в одну із пожежних автоцистерн», – йдеться у повідомленні ДСНС.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 116 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, а ще 622 рятувальники отримали поранення та травми під час виконання службових обов'язків. Такі дані в інтерв'ю «Главкому» озвучив генерал-майор цивільного захисту Андрій Хижняк, розвіявши міф про нібито повну безпеку роботи працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій у тилу.

Генерал-майор навів статистику втрат серед підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, яка регулярно перебуває під ворожими атаками.