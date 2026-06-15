Митрополит Епіфаній закликав до молитви через пожежу в Успенському соборі Печерської лаври внаслідок удару РФ
Митрополит Епіфаній зазначив, що російська атака є черговим російським злочином проти людяності, історії та християнства
Уночі 15 червня під час російського обстрілу Києва спалахнув дах Успенського собору Печерської лаври. Про це пише «Главком».
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у соцмережі «Х» повідомив, що горить покрівля «одного з найбільш святих місць християнського світу», та звернувся до вірян із проханням: «Просимо про молитву за врятування святині від знищення».
Митрополит Епіфаній підкреслив, що ця атака є черговим російським злочином проти людяності, історії та християнства. Засуджуючи дії агресора, митрополит Епіфаній закликав міжнародну спільноту до рішучої відсічі кремлівському керівнику, зазначивши: «Що ще повинен зробити кремлівський антихрист, аби світ усвідомив, що слід рішуче діяти, аби російський терор проти України і самих принципів миру припинився?». Своє повідомлення він завершив словами «Пресвятая Богодице, зупини ірода!».
Як відомо, Київ знаходиться під атакою БпЛА. У Печерському районі влучання в 5-поверховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в 9-поверховий житловий будинок.
Є виклики медиків у Подільський та Печерський райони. Також відомо, що в Оболонському районі сталося загоряння складських приміщень у пʼятиповерховій будівлі.
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