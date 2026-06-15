Митрополит Епіфаній закликав до молитви через пожежу в Успенському соборі Печерської лаври внаслідок удару РФ

Митрополіт Епіфаній: Просимо про молитву за врятування святині від знищення

Митрополит Епіфаній зазначив, що російська атака є черговим російським злочином проти людяності, історії та християнства

Уночі 15 червня під час російського обстрілу Києва спалахнув дах Успенського собору Печерської лаври. Про це пише «Главком».

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у соцмережі «Х» повідомив, що горить покрівля «одного з найбільш святих місць християнського світу», та звернувся до вірян із проханням: «Просимо про молитву за врятування святині від знищення».

фото: Речник Київської Митрополії ПЦУ Євстратій (Зоря)/Facebook

Митрополит Епіфаній підкреслив, що ця атака є черговим російським злочином проти людяності, історії та християнства. Засуджуючи дії агресора, митрополит Епіфаній закликав міжнародну спільноту до рішучої відсічі кремлівському керівнику, зазначивши: «Що ще повинен зробити кремлівський антихрист, аби світ усвідомив, що слід рішуче діяти, аби російський терор проти України і самих принципів миру припинився?». Своє повідомлення він завершив словами «Пресвятая Богодице, зупини ірода!».

Митрополит Епіфаній (у миру – Сергій Петрович Думенко, народився 3 лютого 1979 року в селі Вовкове Одеської області) – український релігійний діяч, Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ). Він носить офіційний титул Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України.

фото: Речник Київської Митрополії ПЦУ Євстратій (Зоря)/Facebook

Києво-Печерська лавра – це одна з найбільших православних святинь України, заснована в 1051 році за часів князювання Ярослава Мудрого ченцем Антонієм. Монастирський комплекс входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО і є унікальним історико-архітектурним заповідником.

Як відомо, Київ знаходиться під атакою БпЛА. У Печерському районі влучання в 5-поверховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в 9-поверховий житловий будинок.

Є виклики медиків у Подільський та Печерський райони. Також відомо, що в Оболонському районі сталося загоряння складських приміщень у пʼятиповерховій будівлі.