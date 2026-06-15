Росія атакує українські міста: де пролунали вибухи

Вибухи пролунали у Дніпрі, Харкові, Миколаєві

Російська терористична армія атакує Україну балістикою та безпілотниками. Про це пише «Главком».

На даний час відомо, що вибухи пролунали у Дніпрі, Харкові, Миколаєві.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог вдарив по Холодногірському району. Внаслідок ударів є інформація про постраждалих.

Сильні вибухи пролунали у Дніпрі. Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок атаки виникла пожежа.

Також в Миколаєві під атаку «шахедів» потрапили об’єкти інфраструктури. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що виникла пожежа, всі служби працюють.

Як відомо, Київ знаходиться під атакою БпЛА. У Печерському районі влучання в 5-поверховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в 9-поверховий житловий будинок.

Є виклики медиків у Подільський та Печерський райони. Також відомо, що в Оболонському районі сталося загоряння складських приміщень у пʼятиповерховій будівлі.

Нагадаємо, петиція з проханням якнайшвидше відновити Лук’янівський ринок, який постраждав від російського обстрілу 24 травня 2026 року, зібрала необхідну кількість підписів для розгляду столичною владою.

До слова, масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів.