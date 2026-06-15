У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджені коледж, школа, заклад культури

Через атаку окупантів зруйновано одне з приміщень коледжу у Дніпрі

У ніч на 15 червня російські війська завдали удару по Дніпру ракетами та безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

У Дніпрі пролунали вибухи, а на одному з підприємств спалахнула пожежа. За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки постраждала щонайменше одна людина.

Унаслідок обстрілу суттєвих пошкоджень зазнали освітні та культурні об'єкти міста. Очільник обласної військової адміністрації зазначив, що через атаку окупантів зруйновано одне з приміщень коледжу, а також вибуховою хвилею вибило вікна у будівлях школи та закладу культури. Наразі на місцях влучань працюють відповідні служби для ліквідації наслідків руйнувань.

фото: Дніпропетровська ОВА

фото: Дніпропетровська ОВА

Як відомо, Київ знаходиться під атакою БпЛА. У Печерському районі влучання в 5-поверховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в 9-поверховий житловий будинок.

Є виклики медиків у Подільський та Печерський райони. Також відомо, що в Оболонському районі сталося загоряння складських приміщень у пʼятиповерховій будівлі.