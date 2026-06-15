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Єпископ Авраамій закликав міжнародну спільноту захистити культурну спадщину України після атаки на Лавру

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Єпископ Авраамій закликав міжнародну спільноту захистити культурну спадщину України після атаки на Лавру
Єпископ Авраамій: Збереження таких святинь є спільною відповідальністю перед історією, сучасністю та майбутніми поколіннями
фото: Єпископ Авраамій/Facebook

Через російський удар було організовано термінову евакуацію церковних цінностей

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври ПЦУ єпископ Авраамій звернувся до релігійних організацій, культурних інституцій та світової спільноти із закликом захистити духовну спадщину України. Про це пише «Главком» із посиланням на його допис у Facebook.

Єписком Авраамій зазначив, що вночі столиця зазнала однієї з наймасштабніших повітряних атак, унаслідок якої постраждали житлові квартали, цивільна інфраструктура, а також територія Києво-Печерської лаври – «унікальної духовної, історичної та культурної святині України, яка протягом багатьох століть залишається одним із головних центрів православного життя та невід'ємною частиною світової культурної спадщини».

Через ворожий удар було організовано термінову евакуацію церковних цінностей, зокрема стародавніх ікон, антимінсів та інших богослужбових предметів, які становлять не лише релігійну, але й національну та загальнолюдську цінність. Єпископ Авраамій сповістив, що небезпеку для людей вдалося мінімізувати, а реліквії – вберегти. Намісник наголосив: «Завдяки злагодженим діям братії лаври, усіх причетних, а також самовідданій праці рятувальників і пожежних підрозділів, вдалося мінімізувати загрози для людей та зберегти святині. На цей час триває ліквідація наслідків атаки, здійснюється оцінка завданих пошкоджень та проводиться фіксація всіх обставин події».

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври ПЦУ додав, що кожне ушкодження такого історичного об'єкта є болісною втратою для всього суспільства. Завершуючи своє звернення, єпископ Авраамій наголосив на важливості консолідації міжнародних зусиль: «Закликаємо міжнародну спільноту, представників релігійних організацій, культурних інституцій та всіх людей доброї волі звернути увагу на необхідність захисту духовної та культурної спадщини України в умовах триваючої війни. Збереження таких святинь є спільною відповідальністю перед історією, сучасністю та майбутніми поколіннями».

Єпископ Авраамій (у миру – Михайло Михайлович Лотиш) – це архієрей Православної церкви України (ПЦУ), єпископ Бориспільський, вікарій Київської єпархії та намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Він став першим керівником Києво-Печерської лаври від ПЦУ, очоливши монастир під час його переходу від УПЦ (Московського патріархату) під юрисдикцію помісної української церкви.

Раніше митрополит Епіфаній підкреслив, що атака на Києво-Печерську Лавру є черговим російським злочином проти людяності, історії та християнства. Засуджуючи дії агресора, митрополит Епіфаній закликав міжнародну спільноту до рішучої відсічі кремлівському керівнику, зазначивши: «Що ще повинен зробити кремлівський антихрист, аби світ усвідомив, що слід рішуче діяти, аби російський терор проти України і самих принципів миру припинився?». Своє повідомлення він завершив словами «Пресвятая Богодице, зупини ірода!».

Теги: Київ Києво-Печерська лавра

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