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Масована атака на Україну, США та Іран оголосили про угоду: головне за ніч 15 червня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Масована атака на Україну, США та Іран оголосили про угоду: головне за ніч 15 червня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 15 червня 2026 року

Російські терористи масовано атакували Україну, у Росії у місті Тула пролунали вибухи, Іран та США підписали угоду.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 15 червня.

Атака на Україну

Цієї ночі найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру.

Київ

У Києві у Печерському районі влучання в 5-поверховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в 9-поверховий житловий будинок.

Кількість постраждалих у Києві зросла до 19 людей. 11 із них госпіталізували. Іншим – надали допомогу на місці. Троє постраждалих перебувають у лікарні в тяжкому стані.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що пошкодження на території Лаври суттєві, є серйозне займання. «Росіяни свідомо вдарили в серце однієї з найбільших християнських святинь», – повідомив Ткаченко.

Дніпро, Харків, Миколаїв

У ніч на 15 червня російські війська завдали удару по Дніпру ракетами та безпілотниками. 

У Дніпрі пролунали вибухи, а на одному з підприємств спалахнула пожежа. За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки постраждала щонайменше одна людина. Унаслідок обстрілу суттєвих пошкоджень зазнали освітні та культурні об'єкти міста. 

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог вдарив по Холодногірському району. Внаслідок ударів є інформація про постраждалих.

В Миколаєві під атаку «шахедів» потрапили об’єкти інфраструктури. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що виникла пожежа, всі служби працюють.

Трамп оголосив про угоду з Іраном

Президент Дональд Трамп оголосив про досягнення угоди з Іраном і про те, що США припинять свою морську блокаду країни, що стало найважливішою подією за місяці переговорів. 

«Угода з Ісламською Республікою Іран тепер завершена. Вітаємо всіх!» – заявив Трамп у дописі на Truth Social.

Офіційне підписання мирної угоди між Сполученими Штатами та Іраном заплановане на найближчу п'ятницю, 19 червня. 

Церемонія, під час якої сторони мають скріпити досягнуті домовленості, відбудеться на території Швейцарії. Про дату та місце проведення заходу повідомив прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф. 

У Тулі пролунали вибухи

У ніч на 15 червня у російській Тулі пролунала серія потужних вибухів. Росіяни писали про масовану атаку БпЛА. Внаслідок ударів у місті розгорілася масштабна пожежа.

Тула є одним із головних центрів військово-промислового комплексу Росії. Ключові підприємства міста працюють у режимі максимального завантаження за держоборонзамовленням для забезпечення армії РФ.

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Теги: Харків Віталій Кім Ігор Терехов Миколаїв Дніпро Дональд Трамп Іран США Київ Віталій Кличко росія вибух Тимур Ткаченко

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