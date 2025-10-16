Porsche Cayenne, маєток і невраховане житло. Ексначальник Волинського ТЦК приховує мільйонні статки?

Родина колишнього начальника Волинського ТЦК володіє статками, які не відобразила у деклараціях

Родина колишнього начальника Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Олега Кивлюка може приховувати значні незадекларовані активи. Сам Кривлюк після звільнення зі ЗСУ влаштувався у комунальне підприємство «Луцькспецкомунтранс». Незадекларовані мільйонні статки виявив Центр журналістських розслідувань «Сила правди», пише «Главком».

Рослідувачі зазначають, що сам ексвоєнком, декларації якого приховані, та його дружина, чинна військовослужбовиця Богдана Кивлюк, не вказали у звітах низку дорогого майна та нерухомості.

Головним об'єктом уваги розслідувачів став автомобіль преміум-класу Porsche Cayenne 2017 року випуску, вартість якого на ринку становить від 38 тис. доларів. Сім'я Кивлюків активно користується цим авто, але в декларації чинної військовослужбовиці Богдани Кивлюк воно не фігурує.

Офіційно він зареєстрований на київську бізнесвумен Аліну Маленьку, власницю бренду одягу «Міс Даймонд». На питання журналістів, чи це її авто, Маленька відповіла: «Ви помиляєтеся. Я просто подарувала машину», після чого дала номер телефону Олега Кивлюка.

Сам ексвоєнком походження авто пояснює дружбою з бізнесвумен, яка, за його словами, почалася ще до його роботи в ТЦК.

Аліна Маленька біля того самого Porsche Cayenne. Червень 2020 року. фото: скріншот «Сила правди»

«Машину я не отримав в подарунок, її дали мені в користування. Безкоштовно», – заявив Олег Кивлюк.

Також розслідувачі встановили, що родина Кивлюків приховує від декларування нерухоме майно:

Службова квартира: Сім’я мешкає у трикімнатній квартирі в новобудові Луцька, наданій Олегу Кивлюку Міністерством оборони у 2022 році. Юрист Центру протидії корупції (ЦПК) Олексій Бойко зазначив, що обидва з подружжя мали б декларувати це житло, якщо користуються ним більше, ніж півроку.

Маєток у Володимирі: Ексвоєнком володіє земельною ділянкою у Володимирі, яку отримав безкоштовно, де виріс ошатний маєток. Об’єкт, який виглядає добудованим, фігурує у реєстрі як незавершене будівництво і також не задекларований.

Будинок Кивлюків у Володимирі. фото: «Сила правди»

Богдана Кивлюк під час підготовки розслідування продала свій автомобіль Hyundai Santa FE братові чоловіка за понад 1 мільйон грн – удвічі дорожче, ніж вказала у попередній декларації. ЦПК вказує, що такі дії викликають питання щодо приховування доходів.

Розслідування показало, що загальні витрати родини на придбані за останній рік авто (вантажівка MAN, Opel Ampera-e та користування Porsche Cayenne) значно перевищують задекларовані доходи, навіть з урахуванням великої виплати за вислугу років, яку Олег Кивлюк отримав після звільнення (1,5 млн грн).

«Ці недоліки вже є достатніми для того, щоб ініціювати перевірки. Це відповідальність або адміністративна, або кримінальна», – пояснив юрист ЦПК Олексій Бойко.

Центр журналістських розслідувань заявив, що передасть зібрані матеріали до НАЗК та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) з проханням провести перевірку.

Нагадаємо, на Львівщині викрито заступника командира однієї з військових частин, який підозрюється у перевищенні службових повноважень. За даними Офісу генерального прокурора, посадовець систематично залучав підлеглих військовослужбовців до виконання приватних ремонтно-будівельних робіт, що завдало збитків державному бюджету.