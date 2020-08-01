Свідчення затриманих у Білорусі бойовиків є суперечливими, – слідчий



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Слідчий підтвердив, що росіяни мали на руках квитки в Стамбул на 25 липня Скріншот з відео

Група росіян була організована і управлялася за військовими стандартами

Свідчення затриманих під Мінськом російських бойовиків є суперечливими, заявив керівник білоруської слідчої групи Олександр Агафонов 31 липня на телеканалі ОНТ.

За його словами, допитані всі 33 людини. 11 осіб сказали, що планували летіти з Білорусі до Венесуели, 15 – у Туреччину, двоє – на Кубу, один – у Сирію. Одна людина, за словами слідчого, не знала, куди летить. Троє від свідчень відмовилися.

«Звісно ж сумнівно, що на одному рейсовому літаку можна зробити переліт у країни різних континентів», – підкреслив Агафонов.

Слідчий підтвердив, що росіяни мали на руках квитки в Стамбул на 25 липня. Однак, за словами Агафонова, летіти вони туди не збиралися, а наявність квитків свідчить про організацію алібі.

Агафонов повідомив, що група росіян була організована і управлялася за військовими стандартами.

До слова, Офіс генпрокурора оголосив підозру затриманим в Білорусі «вагнерівцям». Крім того, українське відомство звернулося до Генеральної прокуратури Білорусі з запитами про тимчасовий арешт затриманих бойовиків.

Раніше повідомлялося, що Білорусь просить Україну встановити причетність затриманих у Мінську до злочинів на Донбасі.

30 липня, СБУ повідомила, що Україна буде вимагати у Білорусі екстрадиції «вагнерівців».

Також через затримання «вагнерівців» Україна і Білорусь домовилися про посилення прикордонного режиму.

До відома, у Білорусі відкрили справу проти затриманих напередодні під Мінськом бойовиків «Вагнера», їх підозрюють у підготовці теракту.

Нагадаємо, що 29 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

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