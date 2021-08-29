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    У Вінниці неповнолітній водій Land Rover збив насмерть жінку (відео)

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    Призначено проведення ряду експертиз, за висновками яких будуть встановлені остаточні обставини та причини аварії - У Вінниці неповнолітній водій Land Rover збив насмерть жінку (відео)

    Призначено проведення ряду експертиз, за висновками яких будуть встановлені остаточні обставини та причини аварії

    Фото відділу комунікації поліції Вінницької області

    Вінничанка у невстановленому місці перебігала проїзну частину дороги, де потрапила під колеса позашляховика

    У Вінниці, 28 серпня, на вулиці Пирогова, 17-річний водій автомобіля Land Rover допустив наїзд на жінку, яка у невстановленому місці вибігла на проїзну частину дороги. Від отриманих ушкоджень потерпіла загинула на місці події. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.

    За попередньою інформацією слідства, 43-річна вінничанка у невстановленому місці перебігала проїзну частину дороги, де потрапила під колеса позашляховика. За кермом автомобіля Land Rover знаходився 17-річний підліток, житель одного з сіл територіальної громади Вінницького району. Автомобіль належить його батькові.

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    У Вінниці неповнолітній водій Land Rover збив насмерть жінку (відео)
    У Вінниці неповнолітній водій Land Rover збив насмерть жінку (відео)
    Фото відділу комунікації поліції Вінницької області

    Неповнолітній водій пройшов освідування на стан сп’яніння у медичному закладі. Він тверезий.

    Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого), за що передбачено до 8 років позбавлення волі. Призначено проведення ряду експертиз, за висновками яких будуть встановлені остаточні обставини та причини аварії.

    Нагадаємо, у Харкові, водій автомобіля «Volkswagen Passat» здійснив наїзд на жінку, яка їхала на коні. В результаті аварії кінь помер на місці події.

    Теги: ДТП дороги Вінниця смерть водій автомобіль Land Rover
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    У Вінниці неповнолітній водій Land Rover збив насмерть жінку (відео)