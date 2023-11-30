Стало відомо, чим обернеться для РФ вербування найманців із країн Азії на війну

Країни Центральної Азії все частіше карають громадян, які воювали проти України на боці РФ

Спроби Росії створити нові бойові підрозділи, або суттєво поповнити втрати шляхом вербування солдатів із країн Центральної Азії можуть призвести до напруженості та конфліктів між РФ та центральноазіатськими сусідами. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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На думку аналітиків ISW, наполегливість Кремля у використанні населення країн Центральної Азії для поповнення втрат, ймовірно, спричинить конфлікти між Росією та її сусідами. Зазначається, що країни Центральної Азії все частіше використовують закони про боротьбу з найманцями для покарання громадян, які воювали проти України на боці РФ.

До прикладу, 28 листопада суд Казахстану засудив Олексія Шомполова до шести років і восьми місяців позбавлення волі за звинуваченням у найманстві. Повідомляється, що Шомполов воював у артилерійському підрозділі ПВК «Вагнер» під Бахмутом. До цього подібні рішення ухвалювали суди Узбекистану та Киргизстану.

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Російські праворадикальні джерела розкритикували владу Казахстану і звинуватили її у нібито «антиросійській» позиції. Експерти ISW зазначають, якщо кількість таких справ збільшуватиметься, то й рівень напруги в російському суспільстві зростатиме.

Нагадаємо, росіяни масово завозять мігрантів з Азії на тимчасово окуповані території України. Більшість із них згодом долучаються до кримінальних угрупувань з метою терору українського населення.

Раніше повідомлялося, що 1 листопада в Узбекистані суд вперше виніс вирок за участь у війні в Україні.