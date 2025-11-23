Журналістка під час інтерв'ю довела до сліз колишнього прем'єр-міністра

Експрем'єр поділився, що його син пішов на фронт добровольцем

Інтерв'юерка сподівалася загнати в глухий кут Юрія Єханурова питанням про дітей

Колишній прем'єр-міністр України Юрій Єхануров в інтер'ю для «Радіо Свобода» не стримав сліз, коли розповідав про сина, який служить у лавах Збройних сил України.

Журналістка запитала політика про його дітей та чим вони займаються. Єхануров відповів коротко: «На фронті», і в цей момент в його очах затремтіли сльози.

Експрем'єр поділився, що його син пішов на фронт добровольцем, та вже отримав звання капітана.

«Зараз він займається РЕБами. Він офіцер по РЕБах, і він в цьому розбирається», – сказав гордо політик.

Єхануров також зазначив, що дуже переживає за єдиного сина, але підтримав його рішення і ніяк цьому не перешкоджав.

