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Активність ворожої авіації: в України вдруге за день лунала повітряна тривога

Надія Карбунар
glavcom.ua
Активність ворожої авіації: в України вдруге за день лунала повітряна тривога
Українців закликають залишатися в укриттях
фото з відкритих джерел

Сирени почали лунати після 15:55

В усіх областях України оголошували повітряну тривогу. Це вже друга масштабна тривога за сьогодні. Сирени почали лунати після 15:55.

Активність ворожої авіації: в України вдруге за день лунала повітряна тривога фото 1

Небезпека, ймовірно, була пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації. Попередньо, у РФ злетів МіГ-31К, що є потенційним носієм гіперзвукових ракет «Кинджал», які не може збивати українська ППО. Про це повідомляють українські моніторингові ресурси.

О 16:20 на всій території України було оголошено відбій. 

Нагадаємо, у суботу, 25 лютого, о 9:24 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Раніше ЗСУ попередили про підготовку РФ до ракетної атаки, а також ударів дронами.

У Чорному морі корабельне угруповання в порівнянні з ранком 24 лютого збільшено удвічі. Наразі у Чорному морі перебувають вісім ворожих кораблів, серед яких на бойове чергування виведений і один надводний ракетоносій – фрегат, споряджений вісьмома «Калібрами».

Теги: тривога

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