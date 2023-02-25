Активність ворожої авіації: в України вдруге за день лунала повітряна тривога

Сирени почали лунати після 15:55

В усіх областях України оголошували повітряну тривогу. Це вже друга масштабна тривога за сьогодні. Сирени почали лунати після 15:55.

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Небезпека, ймовірно, була пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації. Попередньо, у РФ злетів МіГ-31К, що є потенційним носієм гіперзвукових ракет «Кинджал», які не може збивати українська ППО. Про це повідомляють українські моніторингові ресурси.

О 16:20 на всій території України було оголошено відбій.

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Нагадаємо, у суботу, 25 лютого, о 9:24 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Раніше ЗСУ попередили про підготовку РФ до ракетної атаки, а також ударів дронами.

У Чорному морі корабельне угруповання в порівнянні з ранком 24 лютого збільшено удвічі. Наразі у Чорному морі перебувають вісім ворожих кораблів, серед яких на бойове чергування виведений і один надводний ракетоносій – фрегат, споряджений вісьмома «Калібрами».