Російська пропаганда в захваті. Як мешканці закарпатського села порадували ворога

Село з красномовною назвою Пушкіно потрапило до новин пропагандистів

Мешканці села Пушкіно Вилоцької громади на Закарпатті відмовилися демонтувати пам'ятник радянським солдатам. Про це повідомила громадська організація «Декомунізація. Україна».

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Про відмову демонтувати радянський ідол виконком Вилоцької громади повідомив листом Вадима Познякова.

«На загальних зборах мешканців села Пушкіно 24 грудня 2023 році прийнято рішення не демонтувати скульптуру з постаментом воїнам-визволителям», – йдеться в листі.

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Таке рішення мешканців села Пушкіно швидко підхопили російські пропагандисти.

Нагадаємо, що на Львівщині староста села, який захищав радянський пам’ятник, позбувся посади.