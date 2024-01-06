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Російська пропаганда в захваті. Як мешканці закарпатського села порадували ворога

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Російська пропаганда в захваті. Як мешканці закарпатського села порадували ворога
Жителі Пушкіна відмовилися демонтувати радянський пам'ятник
фото: mukachevo.net

Село з красномовною назвою Пушкіно потрапило до новин пропагандистів

Мешканці села Пушкіно Вилоцької громади на Закарпатті відмовилися демонтувати пам'ятник радянським солдатам. Про це повідомила громадська організація «Декомунізація. Україна».

Про відмову демонтувати радянський ідол виконком Вилоцької громади повідомив листом Вадима Познякова.

«На загальних зборах мешканців села Пушкіно 24 грудня 2023 році прийнято рішення не демонтувати скульптуру з постаментом воїнам-визволителям», – йдеться в листі.

Таке рішення мешканців села Пушкіно швидко підхопили російські пропагандисти.

Російська пропаганда в захваті. Як мешканці закарпатського села порадували ворога фото 1
Російська пропаганда в захваті. Як мешканці закарпатського села порадували ворога фото 2
Російська пропаганда в захваті. Як мешканці закарпатського села порадували ворога фото 3
Російська пропаганда в захваті. Як мешканці закарпатського села порадували ворога фото 3

Нагадаємо, що на Львівщині староста села, який захищав радянський пам’ятник, позбувся посади.

Теги: Закарпаття декомунізація пам'ятник пропаганда

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