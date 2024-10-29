Україна готує комплексний пакет зимової підтримки родин

До зимового пакета підтримки ввійде, зокрема, виплата тисячі гривень кожному українцю

Уряд готує комплексний пакет для підтримки українців в зимовий період під час повномасштабної війни. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, до зимового пакета ввійде, зокрема, виплата тисячі гривень кожному українцю, яку раніше анонсував президент Володимир Зеленський. За ці гроші у межах зимової «єПідтримки» можна буде оплатити українські товари та послуги, зокрема комунальні. Також можна буде придбати ліки українського виробництва та українські книжки. Крім того, з цих коштів можна буде зробити пожертву військовим.

Як зазначив глава уряду, наступні кроки – це зимові субсидії обсягом не менше, ніж тогорічні. Зокрема, за жовтень українцям нараховано 1,4 млрд грн житлових субсидій та пільг. Загалом за 10 місяців цього року – 29,6 млрд грн субсидій та пільг.

Окрім того, для громадян, які опалюють домівки дровами, вугіллям та іншим твердим паливом, пропонують додаткову виплату розміром до 21 тисяч грн. Ця програма охопить орієнтовно 500 тис. родин.

Також буде розширено програму «Доступні ліки», до неї включать нових отримувачів.

За словами Шмигаля, зимова «єПідтримка» разом з іншими програмами матиме вагомий кумулятивний ефект. «Стійкішою стане кожна родина, вся економіка, а головне наша армія», – каже він.

Нагадаємо, уряд 1 грудня запровадить нову програму фінансової підтримки. Вона передбачає, що кожен українець зможе отримати 1 тис. грн. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Як відомо, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток «Дія». У 2022 році гроші з «єПідтримки» можна було витрачати на будь-які продукти чи товари без обмежень. Крім того, можна переказувати гроші на інші карти.

Раніше повідомлялося, що ідея «єПідтримки» виникла через те, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала.

До слова, ініціатива президента передбачає одну тисячу гривень на людину, незалежно від віку та соціального статусу. Використати кошти можна протягом грудня-січня-лютого. Виплати будуть надходити на карту «Національного кешбеку». Це віртуальна картка, яку можна відкрити через «Дію»