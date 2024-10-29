Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна готує комплексний пакет зимової підтримки родин

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна готує комплексний пакет зимової підтримки родин
За словами Шмигаля, зимова «єПідтримка» разом з іншими програмами матиме вагомий кумулятивний ефект
фото з відкритих джерел

До зимового пакета підтримки ввійде, зокрема, виплата тисячі гривень кожному українцю

Уряд готує комплексний пакет для підтримки українців в зимовий період під час повномасштабної війни. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, до зимового пакета ввійде, зокрема, виплата тисячі гривень кожному українцю, яку раніше анонсував президент Володимир Зеленський. За ці гроші у межах зимової «єПідтримки» можна буде оплатити українські товари та послуги, зокрема комунальні. Також можна буде придбати ліки українського виробництва та українські книжки. Крім того, з цих коштів можна буде зробити пожертву військовим.

Як зазначив глава уряду, наступні кроки – це зимові субсидії обсягом не менше, ніж тогорічні. Зокрема, за жовтень українцям нараховано 1,4 млрд грн житлових субсидій та пільг. Загалом за 10 місяців цього року – 29,6 млрд грн субсидій та пільг.

Окрім того, для громадян, які опалюють домівки дровами, вугіллям та іншим твердим паливом, пропонують додаткову виплату розміром до 21 тисяч грн. Ця програма охопить орієнтовно 500 тис. родин.

Також буде розширено програму «Доступні ліки», до неї включать нових отримувачів.

За словами Шмигаля, зимова «єПідтримка» разом з іншими програмами матиме вагомий кумулятивний ефект. «Стійкішою стане кожна родина, вся економіка, а головне наша армія», – каже він.

Нагадаємо, уряд 1 грудня запровадить нову програму фінансової підтримки. Вона передбачає, що кожен українець зможе отримати 1 тис. грн. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Як відомо, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток «Дія». У 2022 році гроші з «єПідтримки» можна було витрачати на будь-які продукти чи товари без обмежень. Крім того, можна переказувати гроші на інші карти.

Раніше повідомлялося, що ідея «єПідтримки» виникла через те, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала.

До слова, ініціатива президента передбачає одну тисячу гривень на людину, незалежно від віку та соціального статусу. Використати кошти можна протягом грудня-січня-лютого. Виплати будуть надходити на карту «Національного кешбеку». Це віртуальна картка, яку можна відкрити через «Дію»

Читайте також:

Теги: Денис Шмигаль прем’єр-міністр гроші українці уряд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр наголосила, що українці, яким було призначено пенсію з інвалідності на законних підставах, продовжать її отримувати
Виплата пенсій з інвалідності. Міністерка пояснила, чи вплине на це реформа МСЕК
27 жовтня, 11:55
В Україні перевели годинники
Україна перейшла на зимовий час
27 жовтня, 03:13
До початку березня уряд Швейцарії закриє тимчасові федеральні центри для надання притулку
Швейцарія взялась закривати центри для біженців: причини
26 жовтня, 03:30
Позика для України є частиною макрофінансової допомоги, яку ЄС надає в рамках домовленості G7, укладеної в червні цього року
ЄС остаточно затвердив надання Україні до 35 млрд євро
23 жовтня, 18:52
Федієнко розповів про відповідальність за користування Телеграм-каналами про повістки
Каратимуть користувачів Telegram-каналів, які сповіщають про повістки: деталі від нардепа
20 жовтня, 14:53
Досконале навчання дає більше шансів бути ефективним воїном і вижити в бою
Реформа «учебок»: як зміниться підготовка мобілізованих Технології війни
19 жовтня, 19:46
Росія хоче створити нову систему міжнародних банківських платежів: деталі
Росія хоче створити нову систему міжнародних банківських платежів: деталі
11 жовтня, 19:15
За останні місяці Україна втратила контроль над низкою досить значних міст
Україна перейшла до повільного відступу: NYT описала ситуацію на фронті
5 жовтня, 14:51
Валерій Залужний зустрівся з українськими студентами в Лондоні
Залужний повідомив, чи підтримує зниження призовного віку в Україні
5 жовтня, 08:58

Економіка

Україна готує комплексний пакет зимової підтримки родин
Україна готує комплексний пакет зимової підтримки родин
Країна може втратити $5 млрд ВВП вже до 2030 року. Експерт оцінив наслідки запровадження екологічного мита
Країна може втратити $5 млрд ВВП вже до 2030 року. Експерт оцінив наслідки запровадження екологічного мита
Мільярдні борги в енергетиці продовжують збільшуватися – «Центр Разумкова»
Мільярдні борги в енергетиці продовжують збільшуватися – «Центр Разумкова»
Відрахування зросли на 38%. Металургійний холдинг Ахметова відзвітував про сплату податків за три квартали 2024-го
Відрахування зросли на 38%. Металургійний холдинг Ахметова відзвітував про сплату податків за три квартали 2024-го
Держпідприємство сенсаційно виграло тендер із технагляду за військовим цвинтарем
Держпідприємство сенсаційно виграло тендер із технагляду за військовим цвинтарем
Де в Україні найдорожче первинне житло: огляд цін
Де в Україні найдорожче первинне житло: огляд цін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
42K
Кучма оцінив шанси Зеленського на переобрання президентом України
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2024
8971
Нові правила бронювання: які зміни уряд може запровадити в листопаді 2024
5543
У якому віці США відправляли своїх громадян на війну
2898
План Трампа про завершення війни в Україні: Financial Times розкрила перші деталі

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Вчора, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua