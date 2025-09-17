Головна Країна Суспільство
МАГАТЕ повідомило про обстріл поблизу Запорізької АЕС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
МАГАТЕ повідомило про обстріл поблизу Запорізької АЕС
Жодних повідомлень про постраждалих чи пошкодження обладнання не надійшло

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що його команда на Запорізькій атомній електростанції чула обстріли поблизу об'єкта та спостерігала за підняттям чорного диму з трьох прилеглих територій, передає «Главком».

Згідно з повідомленням МАГАТЕ, кілька артилерійських снарядів потрапили на територію, що знаходиться за 400 м від сховища дизельного палива, розташованого за межами станції.

Жодних повідомлень про постраждалих чи пошкодження обладнання не надійшло, проте інцидент підкреслює постійну загрозу для ядерної безпеки, зазначив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Раніше Рафаель Гроссі заявив про нестабільну ситуацію з безпекою на українських ядерних об'єктах. За його словами, на Запорізькій АЕС (ЗАЕС) порушено шість із семи «стовпів ядерної безпеки».

До слова, Запорізька АЕС працює в умовах позапроєктної загрози. Зруйноване основне джерело водопостачання для охолодження реакторів, станція дев’ять разів повністю втрачала зовнішнє електропостачання.

