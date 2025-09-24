Генасамблея ООН. Зеленський зробив заяву про блекаут на ЗАЕС

Зеленський: Божевілля продовжується, тому що інститути слабкі

Президент України Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН заявив про ризики радіаційної аварії, зокрема, через окупацію РФ Запорізької АЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію виступу.

«На цій асамблеї рік тому я попереджав про ризики радіаційної аварії зокрема через окупацію РФ нашої ЗАЕС. Нічого, втім не змінилося, учора станція зазнала чергового блекауту. Росія не припиняє обстріли навіть поблизу самої станції. Божевілля продовжується, тому що інститути слабкі», – заявив президент.

Нагадаємо, у вівторок, 23 вересня, на Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від початку окупації станції росіянами. Міненерго наголошує, що впродовж усього періоду окупації Запорізька АЕС неодноразово зазнавала знеструмлення через російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури.

Раніше 69-а Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії прийняла резолюцію «Ядерна безпека, фізична ядерна безпека і гарантії в Україні». Документ, який підтримали 62 держави-члени МАГАТЕ, закликає Російську Федерацію до негайної деокупації та демілітаризації Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) і її повернення під повний контроль України.