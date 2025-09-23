Головна Країна Події в Україні
На Запорізькій АЕС стався блекаут

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Запорізькій АЕС стався блекаут
Російська окупація є головною загрозою для безпечної роботи ЗАЕС
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міненерго наголошує, що впродовж усього періоду окупації Запорізька АЕС неодноразово зазнавала знеструмлення через російські обстріли

У вівторок, 23 вересня, на Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від початку окупації станції росіянами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

«Сьогодні о 16:56 була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. Це суттєве порушення умов нормальної експлуатації станції», – йдеться у повідомленні.

Міненерго наголошує, що впродовж усього періоду окупації Запорізька АЕС неодноразово зазнавала знеструмлення через російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури.

«Сьогоднішній інцидент вкотре доводить, що російська окупація є головною загрозою для безпечної роботи ЗАЕС. Міненерго закликає міжнародну спільноту до рішучих дій – необхідно посилити тиск на росіян для якнайшвидшої демілітаризації та деокупації станції. Повернення ЗАЕС під повний і легітимний контроль України – єдиний шлях до відновлення ядерної безпеки в регіоні», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 69-а Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії прийняла резолюцію «Ядерна безпека, фізична ядерна безпека і гарантії в Україні». Документ, який підтримали 62 держави-члени МАГАТЕ, закликає Російську Федерацію до негайної деокупації та демілітаризації Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) і її повернення під повний контроль України.

Теги: Запорізька АЕС блекаут Міненерго

