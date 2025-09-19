Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою деокупації Запорізької АЕС

Запорізька атомна електростанція, найбільша в Європі, знаходиться під російською окупацією з 4 березня 2022 року

69-а Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії прийняла резолюцію «Ядерна безпека, фізична ядерна безпека і гарантії в Україні». Документ, який підтримали 62 держави-члени МАГАТЕ, закликає Російську Федерацію до негайної деокупації та демілітаризації Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) і її повернення під повний контроль України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненегро.

Резолюція була ініційована Україною за підтримки її міжнародних партнерів і стала ще одним важливим сигналом світової спільноти щодо неприпустимості дій Росії, які ставлять під загрозу ядерну безпеку всього континенту.

«Ми вдячні кожній країні, яка підтримала цей важливий документ. 62 голоси «за» є чітким сигналом цивілізованого світу: ядерний тероризм неприпустимий, і окупована Росією Запорізька АЕС повинна бути негайно передана під контроль України», – заявила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Резолюція містить прямий заклик до негайного виведення всього несанкціонованого військового та іншого персоналу із ЗАЕС. Документ також підтверджує, що Запорізька АЕС та всі ядерні об'єкти України повинні працювати під повним суверенним контролем компетентних українських органів.

Резолюція також підтвердила важливість продовження місії МАГАТЕ на ЗАЕС, попри постійні спроби Росії перешкодити її діяльності.

Присутність експертів МАГАТЕ гарантує, що всі інциденти, ризики та атаки будуть зафіксовані і винесені на міжнародний рівень для подальшого розгляду. Також резолюція нагадала про російські удари по Чорнобильській зоні та пошкодження Нового безпечного конфайнменту, що створює додаткові ризики для міжнародної ядерної безпеки.

До слова, 17 вересня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що його команда на Запорізькій атомній електростанції чула обстріли поблизу об'єкта та спостерігала за підняттям чорного диму з трьох прилеглих територій.