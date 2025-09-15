Головна Країна Події в Україні
Міненерго повідомило, скільки разів російські удари знеструмлювали АЕС

glavcom.ua
За словами Гринчук, через постійні російські обстріли на ЗАЕС функціонує лише одна з десяти ліній електропередач
фото: mev.gov.ua/Міненерго

Від початку року зафіксовано понад півтисячі прольотів російських безпілотників і ракет навколо українських АЕС

Запорізька АЕС працює в умовах позапроєктної загрози. Зруйноване основне джерело водопостачання для охолодження реакторів, станція дев’ять разів повністю втрачала зовнішнє електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерку енергетики Світлану Гринчук.

За словами глави Міненерго, через постійні російські обстріли на ЗАЕС функціонує лише одна з десяти ліній електропередач, що збільшує ризик повного знеструмлення. Вона наголосила, що дії Росії є несумісними з культурою ядерної безпеки та захищеності, а також ігнорують міжнародні норми. Тому Україна виступила проти включення РФ до Ради керуючих МАГАТЕ.

Як зазначила чиновниця, лише від початку року зафіксовано понад півтисячі прольотів російських безпілотників і ракет у 30 км зонах спостереження навколо українських АЕС. З початку повномасштабного вторгнення навмисні удари Росії 13 разів призводили до повної втрати зовнішнього електропостачання атомних станцій України.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив про нестабільну ситуацію з безпекою на українських ядерних об'єктах. За його словами, на Запорізькій АЕС (ЗАЕС) порушено шість із семи «стовпів ядерної безпеки».

До слова, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в інтервʼю «Главкому» висловив думку, що Україна може заблокувати можливий запуск росіянами Запорізької атомної електростанції. Аби запобігти цьому, наша країна має право вдатися як до юридичних, так і до фізичних методів. Навіть підривати дронами лінії електропередач.

