На Житомирщині ППО спрацювала на нерозпізнаний літальний апарат

На Житомирщині та Рівненщині спрацювала ППО

Також ППО спрацювала й на Рівненщині. Там збито ворожу ціль

У середу, 12 жовтня, у Житомирській області спрацювала система протиповітряної оборони. Про це повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечка.

«Сьогодні ввечері на Житомирщині попередньо спрацювали сили ППО», – йдеться у заяві.

За словами Бунечка, протиповітряна оборона відпрацювала по нерозпізнаному літальному апарату.

«Більш докладна інформація буде згодом після детального вивчення території спеціалістами», – додав очільник обласної військової адміністрації.

Разом з тим ППО спрацювала й на Рівненщині. За інформацією голови Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля, в області збито ворожу ціль.

«Друзі, під час крайньої повітряної тривоги на півночі Рівненщини було збито ворожу ціль. Дякую силам ППО і ЗСУ за надійний захист!», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 231-ша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.