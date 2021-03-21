На Житомирщині третю добу шукають 17-річного хлопця

Поліцейські, рятувальники, місцеві жителі прочісують територію у радіусі до 10 км від місця, куди Івана Мисливого підвіз знайомий, аби він швидше дістався додому

17-річний Іван Мисливий близько 20:00 18 березня пішов з дому і не повернувся

У Радомишлі Житомирської області третю добу шукають 17-річного Івана Мисливого, який не повернувся додому після зустрічі з друзями.

Про це повідомляє поліція Житомирської області

Зазначається, що 17-річний Іван Мисливий близько 20:00 18 березня пішов з дому і не повернувся.

Поліцейські з‘ясували, що востаннє Івана бачили його друзі після опівночі неподалік місця проживання, однак додому він так і не дійшов.

«Поліцейські, рятувальники, місцеві жителі прочісують територію у радіусі до 10 км від місця, куди хлопця підвіз знайомий, аби він швидше дістався додому. Оглядають прибережну смугу річки Мики та очеретяні зарості, хати-пустки та чагарники, відкачали воду з двох копанок», – заявили у поліції.

Як уточнює Житомир.info, 18 березня хлопець відпочивав з друзями в центрі міста, потім знайомий підвіз і висадив його поблизу дому по вул. Плетенецькій о 1 год ночі. Але вдома він так і не з’явився.

«Вік 17 років. Зріст 180 см, худорлявої статури, був одягнений у чорну куртку пуховик з логотипом Nike (як на фото нижче), чорні спортивні штани Adidas, темно-сині кросівки Adidas та світло-синій кашкет Kappa», – такий опис хлопця оприлюднили у поліції.

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