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    На Житомирщині третю добу шукають 17-річного хлопця

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    Поліцейські, рятувальники, місцеві жителі прочісують територію у&nbsp;радіусі до&nbsp;10&nbsp;км від місця, куди&nbsp;Івана Мисливого підвіз знайомий, аби він швидше дістався додому - На Житомирщині третю добу шукають 17-річного хлопця

    Поліцейські, рятувальники, місцеві жителі прочісують територію у радіусі до 10 км від місця, куди Івана Мисливого підвіз знайомий, аби він швидше дістався додому

    Фото: Нацполіція

    17-річний Іван Мисливий близько 20:00 18 березня пішов з дому і не повернувся

    У Радомишлі Житомирської області третю добу шукають 17-річного Івана Мисливого, який не повернувся додому після зустрічі з друзями.

    Про це повідомляє поліція Житомирської області

    Зазначається, що 17-річний Іван Мисливий близько 20:00 18 березня пішов з дому і не повернувся.

    Поліцейські з‘ясували, що востаннє Івана бачили його друзі після опівночі неподалік місця проживання, однак додому він так і не дійшов.

    «Поліцейські, рятувальники, місцеві жителі прочісують територію у радіусі до 10 км від місця, куди хлопця підвіз знайомий, аби він швидше дістався додому. Оглядають прибережну смугу річки Мики та очеретяні зарості, хати-пустки та чагарники, відкачали воду з двох копанок», – заявили у поліції.

    Як уточнює Житомир.info, 18 березня хлопець відпочивав з друзями в центрі міста, потім знайомий підвіз і висадив його поблизу дому по вул. Плетенецькій о 1 год ночі. Але вдома він так і не з’явився.

    «Вік 17 років. Зріст 180 см, худорлявої статури, був одягнений у чорну куртку пуховик з логотипом Nike (як на фото нижче), чорні спортивні штани Adidas, темно-сині кросівки Adidas та світло-синій кашкет Kappa», – такий опис хлопця оприлюднили у поліції.

    Нагадаємо, український морпіх Анатолій Ганненко, який зник на Черкащині 28 грудня 2020 року, мертвий.

    Теги: Національна поліція України рятувальники Житомирщина
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