Операція «Мідас»: в одного з підозрюваних знайдено блокнот служби безпеки Путіна

Антикорупційні органи не повідомили, у кого саме знайшли блокнот

Співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в межах масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики провели обшуки у фігурантів справи. Під час одного з таких обшуків було виявлено «цікавий артефакт». Мова про фірмовий блокнот служби безпеки президента РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу САП.

На опублікованому фото помітно, що блокнот має маркування служби безпеки президента РФ. Поруч із ним декілька російськомовних книг, зокрема «Надежность», «Путь к финансовой свободе. Профессиональный подход к трейдингу и инвестициям» та «Валютный и денежный рынок». Антикорупційні органи не повідомили, у кого саме було знайдено відповідний блокнот.

Нагадаємо, 10 листопада в ексміністра енергетики Германа Галущенка проводять обшуки детективи НАБУ. Про це повідомив Ярослав Железняк. За словами нардепа, також обшуки проходять в «Енергоатомі».

Зокрема, вранці, 10 листопада, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча. За даними джерел РБК-Україна, обшуки у Тімура Міндіча та Германа Галущенка проводяться в рамках однієї справи, яка стосується корупції в енергетичній сфері.

Згодом Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

До слова, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що не має доступу до інформації про виїзд з України бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча 10 листопада. Водночас, за даними медіа з посиланням на правоохоронні органи, Міндіч залишив територію України за кілька годин до обшуку, проведеного НАБУ.