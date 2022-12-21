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Найближчі два-три місяці можуть стати вирішальними – Данілов

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Найближчі два-три місяці можуть стати вирішальними – Данілов
Данілов: «На сьогодні спроможностей РФ перемогти нас у відкритому бою не існує»
Голос Америки

Секретар РНБО зазначив, що окупанти продовжуватимуть наступ, бо вже «поставили на кон» все

Україна дуже активно готується до найближчих двох-трьох місяців, які можуть бути вирішальними. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю для «Голосу Америки».

Данілов зазначив, що не дивлячись, що позиція всієї світової спільноти наразі проти росіян, РФ не усвідомлює, що для того, щоб наслідків безпосередньо для їх країни було якомога менше, їм треба відійти з України вже зараз.

Проте, секретар РНБО додав, що війська РФ все одно продовжують наступати, бо вже «поставили на кон» все.

«Ми розуміємо, що на сьогодні спроможностей Російської Федерації перемогти нас у відкритому бою не існує. Вони зараз загнані у глухий кут. І щур, який загнаний у глухий кут, є найбільш небезпечним», – сказав Данілов.

Крім того, наголошується, що попри те, що українські військові максимально готуються, все ж «конче необхідна допомога наших партнерів».

Раніше Шойгу повідомив про новий наступ на Україну.

Тим часом , президент України Володимир Зеленський прямує з робочим візитом до США.

Теги: Україна окупанти росія війна Олексій Данілов

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