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Наказ Путіна взяти Авдіївку: окупанти отримали новий термін

Надія Карбунар
glavcom.ua
Наказ Путіна взяти Авдіївку: окупанти отримали новий термін
Російські офіцери жаліються на великі втрати, які зазнає армія під Авдіївкою
фото з відкритих джерел

Російський диктатор хоче згадати цю перемогу у своєму новорічному зверненні

Взяти Авдіївку до 1 грудня російським військам не вдалося, тепер вони отримали наказ від Володимира Путіна окупувати місто до Нового року. Про це пишуться росЗМІ, посилаючись на російських офіцерів, які штурмують місто.

«Завдання – не просто взяти Авдіївку до 1 січня, а взяти її якнайшвидше. Я так розумію, що Володимир Володимирович хоче згадати цю перемогу у своєму новорічному зверненні. Якщо не вийде, то теж нічого, але краще щоб вийшло. Такі вступні, наскільки я знаю, передали з Москви», – сказав військовий.

Однак російські офіцери незадоволені цим наказом. Вони жаліються на великі втрати, які зазнає армія щодня.

«Якщо зараз у нас під Авдіївкою гине і втрачає руки та ноги від 200 до 600 бійців на день, то уявляєте, що буде, якщо ми підсилимо штурми? А тут ще мобілізовані стали гірше воювати. Їм хтось сказав, що буде демобілізація. Тож вони сподіваються дожити. Дехто навіть у ногу собі стріляє, щоб на штурм не йти. Два такі випадки знаю. А тут ще цей поспіх», – говорить другий офіцер російської армії.

Нагадаємо, від жовтня українські захисники ліквідували понад 13 тис російських загарбників під Авдіївкою.

Раніше Сили оборони назвали кількість ворожих бойовиків на Авдіївському напрямку.

Теги: окупанти армія демобілізація наказ місто диктатор втрати штурм

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