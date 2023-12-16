Померла від серцевого нападу під час обстрілу. Згадаймо шестирічну Еліну Федоренко з Авдіївки

Еля жила у підвалі під постійними обстрілами: бабуся та ділусь дівчинки відмовлялася від евакуації, хоча їм пропонували виїхати та врятувати онуку

Батько дитини помер, а мама живе за кордоном

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо шестирічну Еліну Федоренко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

11 січня 2023 року в прифронтовій Авдіївці на Донеччині померла шестирічна Еліна Федоренко. Уночі дівчинці стало погано. Причиною смерті маленької Елі був серцевий напад. Тієї ночі російські військові вісім разів били по Авдіївці з артилерії і «Градів».

«Обстріл центральної частини Авдіївки був о 4-й годині ранку. Бабуся зателефонувала до поліції о 4:05. Увечері перед смертю дитина скаржилася, що в неї німіють руки та ноги. Дитина мала захворювання, яке могло дати ускладнення на серце», – повідомив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Волонтер Владислав Маховський поділився, що через російські обстріли Еліна разом з бабусею та дідусем жила у підвалі. Батько дитини помер, а мама живе за кордоном.

Владислав познайомився з Елею, коли привозив допомогу в місто: «Їй було шість років… Перший раз я її побачив у підвалі, де вона була зі своїми бабусею та дідусем, її слова, там у підвалі, були: «Мені страшно».

Еліна Федоренко та волонтер Владислав Маховський фото з відкритих джерел

Волонтер запропонував дідусю й бабусі разом з онукою виїхати з міста, евакуюватися у більш безпечні регіони. Однак ті відмовилися. Попри постійні обстріли Авдіївки дівчинка з родичами залишалася там. Тим часом більшість населення покинули місто.

У вересні 2022 року, коли Влад знову приїхав в Авдіївку, саме був день народження Елі. Волонтер привіз дівчинці торт та подарунок. Однак дідусь і бабуся Еліни, каже волонтер, відмовили йому в зустрічах з нею.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Біль, жахливий біль, дитина, яку бачив кілька разів, але яка запала в душу, це малюк з великими і довірливими очима…»,– зітхнув волонтер.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш зауважив, що бабуся дівчинки – медик. А у маленької Елі, виявляється, було вроджене захворювання. Але навіть цей факт не переконав бабусю у тому, що треба вивезти дитину.

Віталій Барабаш розповів, що цього року Еля мала піти до першого класу. «Дівчинка була доброю та активною, займалася танцями», – додав голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації.

Заступник начальника відділу комунікації поліції Донецької області Олександр Полосухін сказав, що дівчинці стало погано безпосередньо під час обстрілу. Бабуся намагалася її реанімувати, але не змогла.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зауважимо, згідно з останніми даними ООН, російські терористи за час повномасштабного вторгнення вбили щонайменше 10 тис. і поранили 18,5 тис. мирних українців. Серед загиблих – щонайменше 560 дітей, поранених неповнолітніх – понад 1200. При цьому в організації зазначають, що реальна кількість жертв значно вища, оскільки отримання інформації в умовах війни ускладнене.

За останніми даними Офісу генпрокурора, в Україні через російську агресію загинуло щонайменше 512 дітей. Ще понад 1150 постраждали. Ці цифри також не остаточні. Триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.