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Померла від серцевого нападу під час обстрілу. Згадаймо шестирічну Еліну Федоренко з Авдіївки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Померла від серцевого нападу під час обстрілу. Згадаймо шестирічну Еліну Федоренко з Авдіївки
Еля жила у підвалі під постійними обстрілами: бабуся та ділусь дівчинки відмовлялася від евакуації, хоча їм пропонували виїхати та врятувати онуку
фото з відкритих джерел

Батько дитини помер, а мама живе за кордоном

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо шестирічну Еліну Федоренко.

11 січня 2023 року в прифронтовій Авдіївці на Донеччині померла шестирічна Еліна Федоренко. Уночі дівчинці стало погано. Причиною смерті маленької Елі був серцевий напад. Тієї ночі російські військові вісім разів били по Авдіївці з артилерії і «Градів».

«Обстріл центральної частини Авдіївки був о 4-й годині ранку. Бабуся зателефонувала до поліції о 4:05. Увечері перед смертю дитина скаржилася, що в неї німіють руки та ноги. Дитина мала захворювання, яке могло дати ускладнення на серце», – повідомив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

Волонтер Владислав Маховський поділився, що через російські обстріли Еліна разом з бабусею та дідусем жила у підвалі. Батько дитини помер, а мама живе за кордоном.

Владислав познайомився з Елею, коли привозив допомогу в місто: «Їй було шість років… Перший раз я її побачив у підвалі, де вона була зі своїми бабусею та дідусем, її слова, там у підвалі, були: «Мені страшно».

Еліна Федоренко та волонтер Владислав Маховський
Еліна Федоренко та волонтер Владислав Маховський
фото з відкритих джерел

Волонтер запропонував дідусю й бабусі разом з онукою виїхати з міста, евакуюватися у більш безпечні регіони. Однак ті відмовилися. Попри постійні обстріли Авдіївки дівчинка з родичами залишалася там. Тим часом більшість населення покинули місто. 

У вересні 2022 року, коли Влад знову приїхав в Авдіївку, саме був день народження Елі. Волонтер привіз дівчинці торт та подарунок. Однак дідусь і бабуся Еліни, каже волонтер, відмовили йому в зустрічах з нею.

«Біль, жахливий біль, дитина, яку бачив кілька разів, але яка запала в душу, це малюк з великими і довірливими очима…»,– зітхнув волонтер.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш зауважив, що бабуся дівчинки – медик. А у маленької Елі, виявляється, було вроджене захворювання. Але навіть цей факт не переконав бабусю у тому, що треба вивезти дитину.

Віталій Барабаш розповів, що цього року Еля мала піти до першого класу. «Дівчинка була доброю та активною, займалася танцями», – додав голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації.

Заступник начальника відділу комунікації поліції Донецької області Олександр Полосухін сказав, що дівчинці стало погано безпосередньо під час обстрілу. Бабуся намагалася її реанімувати, але не змогла.

Зауважимо, згідно з останніми даними ООН, російські терористи за час повномасштабного вторгнення вбили щонайменше 10 тис. і поранили 18,5 тис. мирних українців. Серед загиблих – щонайменше 560 дітей, поранених неповнолітніх – понад 1200. При цьому в організації зазначають, що реальна кількість жертв значно вища, оскільки отримання інформації в умовах війни ускладнене.

За останніми даними Офісу генпрокурора, в Україні через російську агресію загинуло щонайменше 512 дітей. Ще понад 1150 постраждали. Ці цифри також не остаточні. Триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: діти пам'ять смерть дитина

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