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    Події в Україні

    «Нам би трошки більше зброї»: екснардеп розповів, як воює за трасу на Лисичанськ

    Ігор Луценко розповів деталі битви за трасу, що з'єднує Бахмут і Лисичанськ - «Нам би трошки більше зброї»: екснардеп розповів, як воює за трасу на Лисичанськ
    Ігор Луценко розповів деталі битви за трасу, що з'єднує Бахмут і Лисичанськ
    фото: Facebook Луценка

    На Донбас окупанти кинули найкращі сили

    Колишній нардеп Ігор Луценко повідомив деталі боїв за трасу Бахмут-Лисичанськ, наголосивши на необхідності додаткового озброєння для українських військ. Про це депутат Верховної VIII скликання написав на Facebook-сторінці.

    За словами Луценка, сьогодні, 27 травня, рашисти уперше обстрілювали позиції ЗСУ самохідною артилерійською установкою «Піон».

    Також український захисник розповів про те, що в районі дороги, що пов’язує Бахмут із Лисичанськом рашисти задіяли свій єдиний підрозділ бойових машин підтримки танків «Термінатор». «Нічого особливого, просто своєрідна форма», – зазначив Луценко.

    За його словами, ворог використовує великі сили – стрілкові підрозділи, артилерію, гелікоптери і навіть літаки.

    Ігор Луценко також заявив, що псковські десантники, які намагалися взяти Київ, з’явилися і на Донбасі. «Весь цвіт російської армії тут, я так бачу», – зазначив військовий.

    Луценко зазначив, що ситуацію на фронті могло було переламати новітнє озброєння, якого просить у Заходу Україна. «Якщо б у нас було трошки більше потрібної зброї – ніяких шансів у них би не було. А так доводиться возитися», – підсумував ситуацію на донбаському фронті колишній нардеп, а нині воїн Ігор Луценко.

    Нагадаємо, рашисти намагаются штурмувати Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

    Учора, 26 травня, українські захисники знищили блокпост окупантів в районі Бахмута на дорозі, яка веде до Лисичанська.

    Додамо, про перекидання на Донбас єдиної на усю Росію роти бойових машин підтримки танків «Термінатор» повідомила 22 травня британська розвідка.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    «Нам би трошки більше зброї»: екснардеп розповів, як воює за трасу на Лисичанськ