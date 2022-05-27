«Нам би трошки більше зброї»: екснардеп розповів, як воює за трасу на Лисичанськ

Ігор Луценко розповів деталі битви за трасу, що з'єднує Бахмут і Лисичанськ

На Донбас окупанти кинули найкращі сили

Колишній нардеп Ігор Луценко повідомив деталі боїв за трасу Бахмут-Лисичанськ, наголосивши на необхідності додаткового озброєння для українських військ. Про це депутат Верховної VIII скликання написав на Facebook-сторінці.

За словами Луценка, сьогодні, 27 травня, рашисти уперше обстрілювали позиції ЗСУ самохідною артилерійською установкою «Піон».

Також український захисник розповів про те, що в районі дороги, що пов’язує Бахмут із Лисичанськом рашисти задіяли свій єдиний підрозділ бойових машин підтримки танків «Термінатор». «Нічого особливого, просто своєрідна форма», – зазначив Луценко.

За його словами, ворог використовує великі сили – стрілкові підрозділи, артилерію, гелікоптери і навіть літаки.

Ігор Луценко також заявив, що псковські десантники, які намагалися взяти Київ, з’явилися і на Донбасі. «Весь цвіт російської армії тут, я так бачу», – зазначив військовий.

Луценко зазначив, що ситуацію на фронті могло було переламати новітнє озброєння, якого просить у Заходу Україна. «Якщо б у нас було трошки більше потрібної зброї – ніяких шансів у них би не було. А так доводиться возитися», – підсумував ситуацію на донбаському фронті колишній нардеп, а нині воїн Ігор Луценко.

Нагадаємо, рашисти намагаются штурмувати Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Учора, 26 травня, українські захисники знищили блокпост окупантів в районі Бахмута на дорозі, яка веде до Лисичанська.

Додамо, про перекидання на Донбас єдиної на усю Росію роти бойових машин підтримки танків «Термінатор» повідомила 22 травня британська розвідка.