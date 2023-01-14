Нам вдалося посилити рішучість партнерів збільшувати постачання зброї для України – Зеленський

Президент розповів про успіхи України на дипломатичному фронті

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він розповів про успіхи на дипломатичному фронті та зауважив, що битва за Донеччину триває.

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Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні відбулись ще кілька етапів нашого дипломатичного марафону.

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Говорив із пані Чапутовою, Президенткою Словаччини. Детально про нашу оборонну співпрацю й про дипломатичні заходи, які заплановані у нас із європейцями на найближчий час. Дякую Словаччині за підтримку інтересів України та всієї Європи.

Провів переговори і з Прем’єр-міністром Албанії Рамою. Як завжди, почув розуміння наших потреб, розуміння української позиції.

Загалом завдяки переговорам цього тижня нам вдалося суттєво посилити рішучість партнерів збільшувати постачання зброї для України. І максимально працюємо для того, щоб це було відображено в рішеннях чергової зустрічі у форматі «Рамштайн», зустрічі міністрів оборони, яка відбудеться в другій половині січня.

Готуємося також і до участі України в заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Цьогоріч традиційна економічна тематика форуму очевидно буде поступатися безпековим питанням. І для нас важливо, щоб на кожне питання світу щодо безпеки була ефективна й чітка українська відповідь. Так і буде.

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Узяв участь у спеціальному урочистому засіданні литовського Сейму. Литва відзначила День захисників свободи – річницю січневих подій 1991 року, коли люди захистили незалежність своєї держави від намагань тодішньої Москви зберегти контроль над Литвою.

І це сьогодні було дуже символічне засідання, дуже емоційне. Я подякував нашим литовським братам за всі їхні дії на підтримку України й нашої боротьби за свободу та за всі їхні слова про героїзм наших людей, які звучали й звучатимуть у Литві. Сьогодні дуже явно відчувалося одне з найбільших наших досягнень за час, що минув після 24 лютого, а саме: контекст європейської свободи, контекст цілісності європейського об’єднання просто неможливо тепер уявити без України. Повноцінність Європи – це, зокрема, й повноцінність інтеграції з Україною. Зробимо все, щоб утілити це в конкретних рішеннях європейської спільноти.

Звичайно, сьогодні, як і кожного дня, постійно на зв’язку з нашими командувачами, з керівниками розвідки, спеціальних служб.

Важка битва за Донеччину триває, битва за Бахмут і Соледар, за Кремінну, за інші міста й села сходу нашої держави триває. Хоч ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни – Збройні Сили України, усі сили оборони й безпеки – захищають державу.

Я дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру бригад та інших армійських підрозділів, які хоробро й стійко виконують поставлені завдання!

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Я дякую бійцям підрозділу «Кракен» за рішучі дії зі знищення ворога в районі Соледара! Дякую воїнам Інтернаціонального легіону ГУР МО та підрозділу «Шаман», які мужньо обороняють Бахмут!

324 дні повномасштабної війни, а як все змінилося для Росії... Вони там уже гризуться між собою за те, кому приписати якесь тактичне просування. Це чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул нам усім, щоб більше тиснути на окупанта і щоб завдавати ворогу більших втрат. Дякую всім, хто це забезпечує як на передовій, так і на всіх інших наших фронтах.

Саме тому сьогодні я хочу відзначити також працівників Служби зовнішньої розвідки України. Тих, хто працює зазвичай зовсім непомітно. І про кого небагато говорять. Але вони реально наближають дуже вагомі рішення партнерів для України, для наших оборонців. Дякую за це!

Дякую всьому особовому складу Служби безпеки України, чиї результати в боротьбі зокрема проти колаборантів і диверсантів суспільство бачить.

Кожен крок держави в національному захисті ретельно готується, і це дає нам законні та справедливі результати. Дає нам реальне посилення нашої незалежності, усіх її аспектів. Я дякую за це!

Дякую кожному й кожній, хто працює заради перемоги нашої держави!

Слава нашим воїнам!

Слава Україні!

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Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на терористичний ракетний удар Росії, внаслідок якого загинули мирні мешканці в багатоквартирному будинку у Дніпрі.