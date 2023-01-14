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Нам вдалося посилити рішучість партнерів збільшувати постачання зброї для України – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нам вдалося посилити рішучість партнерів збільшувати постачання зброї для України – Зеленський
фото: Офіс президента

Президент розповів про успіхи України на дипломатичному фронті

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він розповів про успіхи на дипломатичному фронті та зауважив, що битва за Донеччину триває.

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні відбулись ще кілька етапів нашого дипломатичного марафону.

Говорив із пані Чапутовою, Президенткою Словаччини. Детально про нашу оборонну співпрацю й про дипломатичні заходи, які заплановані у нас із європейцями на найближчий час. Дякую Словаччині за підтримку інтересів України та всієї Європи.

Провів переговори і з Прем’єр-міністром Албанії Рамою. Як завжди, почув розуміння наших потреб, розуміння української позиції.

Загалом завдяки переговорам цього тижня нам вдалося суттєво посилити рішучість партнерів збільшувати постачання зброї для України. І максимально працюємо для того, щоб це було відображено в рішеннях чергової зустрічі у форматі «Рамштайн», зустрічі міністрів оборони, яка відбудеться в другій половині січня.

Готуємося також і до участі України в заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Цьогоріч традиційна економічна тематика форуму очевидно буде поступатися безпековим питанням. І для нас важливо, щоб на кожне питання світу щодо безпеки була ефективна й чітка українська відповідь. Так і буде.

Узяв участь у спеціальному урочистому засіданні литовського Сейму. Литва відзначила День захисників свободи – річницю січневих подій 1991 року, коли люди захистили незалежність своєї держави від намагань тодішньої Москви зберегти контроль над Литвою.

І це сьогодні було дуже символічне засідання, дуже емоційне. Я подякував нашим литовським братам за всі їхні дії на підтримку України й нашої боротьби за свободу та за всі їхні слова про героїзм наших людей, які звучали й звучатимуть у Литві. Сьогодні дуже явно відчувалося одне з найбільших наших досягнень за час, що минув після 24 лютого, а саме: контекст європейської свободи, контекст цілісності європейського об’єднання просто неможливо тепер уявити без України. Повноцінність Європи – це, зокрема, й повноцінність інтеграції з Україною. Зробимо все, щоб утілити це в конкретних рішеннях європейської спільноти.

Звичайно, сьогодні, як і кожного дня, постійно на зв’язку з нашими командувачами, з керівниками розвідки, спеціальних служб.

Важка битва за Донеччину триває, битва за Бахмут і Соледар, за Кремінну, за інші міста й села сходу нашої держави триває. Хоч ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни – Збройні Сили України, усі сили оборони й безпеки – захищають державу.

Я дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру бригад та інших армійських підрозділів, які хоробро й стійко виконують поставлені завдання!

Я дякую бійцям підрозділу «Кракен» за рішучі дії зі знищення ворога в районі Соледара! Дякую воїнам Інтернаціонального легіону ГУР МО та підрозділу «Шаман», які мужньо обороняють Бахмут!

324 дні повномасштабної війни, а як все змінилося для Росії... Вони там уже гризуться між собою за те, кому приписати якесь тактичне просування. Це чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул нам усім, щоб більше тиснути на окупанта і щоб завдавати ворогу більших втрат. Дякую всім, хто це забезпечує як на передовій, так і на всіх інших наших фронтах.

Саме тому сьогодні я хочу відзначити також працівників Служби зовнішньої розвідки України. Тих, хто працює зазвичай зовсім непомітно. І про кого небагато говорять. Але вони реально наближають дуже вагомі рішення партнерів для України, для наших оборонців. Дякую за це!

Дякую всьому особовому складу Служби безпеки України, чиї результати в боротьбі зокрема проти колаборантів і диверсантів суспільство бачить.

Кожен крок держави в національному захисті ретельно готується, і це дає нам законні та справедливі результати. Дає нам реальне посилення нашої незалежності, усіх її аспектів. Я дякую за це!

Дякую кожному й кожній, хто працює заради перемоги нашої держави!

Слава нашим воїнам!

Слава Україні!

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на терористичний ракетний удар Росії, внаслідок якого загинули мирні мешканці в багатоквартирному будинку у Дніпрі.

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