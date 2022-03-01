«Укрзалізниця» відправляє два евакуаційні поїзди з Одеси до Чернівців та Ужгорода

Сьогодні із Одеси відправляються два евакуаційні поїзди

«Укрзалізниця» відправляє два евакуаційні поїзди з Одеси до Чернівців та Ужгорода. Вони відправляться ввечері 1 березня. Про це повідомляє «Укрзалізниці» в Telegram.

Евакуаційні поїзди з Одеси відправляться:

о 20:49 №936 на Чернівці;

о 22:32 №238 на Ужгород.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» попередила про фейкові евакуаційні потяги і закликала вірити тільки перевіреної інформації.

Раніше ми повідомляли, які країни закрили свій повітряний простір для Росії.

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