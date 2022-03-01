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    «Укрзалізниця» відправляє два евакуаційні поїзди з Одеси до Чернівців та Ужгорода

    &laquo;Укрзалізниця&raquo; відправляє два евакуаційні поїзди з Одеси до Чернівців та Ужгорода - «Укрзалізниця» відправляє два евакуаційні поїзди з Одеси до Чернівців та Ужгорода
    «Укрзалізниця» відправляє два евакуаційні поїзди з Одеси до Чернівців та Ужгорода
    фото з відкритих

    Сьогодні із Одеси відправляються два евакуаційні поїзди

    «Укрзалізниця» відправляє два евакуаційні поїзди з Одеси до Чернівців та Ужгорода. Вони відправляться ввечері 1 березня. Про це повідомляє «Укрзалізниці» в Telegram.

    Евакуаційні поїзди з Одеси відправляться:

    • о 20:49 №936 на Чернівці;
    • о 22:32 №238 на Ужгород.

    Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» попередила про фейкові евакуаційні потяги і закликала вірити тільки перевіреної інформації.

    Раніше ми повідомляли, які країни закрили свій повітряний простір для Росії.

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    Теги: Укрзалізниця Чернівці Telegram
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    «Укрзалізниця» відправляє два евакуаційні поїзди з Одеси до Чернівців та Ужгорода