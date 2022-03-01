«Укрзалізниця» відправляє два евакуаційні поїзди з Одеси до Чернівців та Ужгорода
«Укрзалізниця» відправляє два евакуаційні поїзди з Одеси до Чернівців та Ужгорода
фото з відкритих
Сьогодні із Одеси відправляються два евакуаційні поїзди
«Укрзалізниця» відправляє два евакуаційні поїзди з Одеси до Чернівців та Ужгорода. Вони відправляться ввечері 1 березня. Про це повідомляє «Укрзалізниці» в Telegram.
Евакуаційні поїзди з Одеси відправляться:
- о 20:49 №936 на Чернівці;
- о 22:32 №238 на Ужгород.
Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» попередила про фейкові евакуаційні потяги і закликала вірити тільки перевіреної інформації.
Раніше ми повідомляли, які країни закрили свій повітряний простір для Росії.
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