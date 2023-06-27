Літак Пригожина вилетів із Білорусі: деталі

Лукашенко, ймовірно, зустрівся з Пригожиним у резиденції на Мінському морі

Перед вильотом очільник «вагнерівців», імовірно, зустрчався з Лукашенком у його резиденції

Бізнес-джет ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина вилетів із Білорусі і рухається в сторону Росії. Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн» із посиланням на дані сервісу Flight Radar.

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«Бізнес-джет Євгена Пригожина відлітає з Мачулищ. О 22:39 Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) злетів із військового аеродрому Мачулищі та прямує в бік РФ», – ідеться в повідомленні.

Як пише «Беларускі Гаюн», літак ватажка «вагнерівців» пробув у Мачулищах 14 годин і 59 хвилин.

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Літак Пригожина вилетів із Мачулищ скриншот: «Беларускі Гаюн»

За даними моніторингової групи, перед вилітом Пригожин, імовірно, зустрічався з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Ватажок ПВК «Вагнер» провів у резиденції на Мінському морі приблизно п’ять годин – десь із 17:00 до 22:00.

«Беларускі Гаюн» нагадав, що в цій резиденції білоруський диктатор проводить непублічні переговори за участю всієї сім’ї.

Як зазначається, через 39 хвилин після ймовірних перемовин із Мачулищ злетів борт Пригожина і другий бізнес-джет із номером RA-02878, який так само прилетів на аеродром сьогодні вранці.

Нагадаємо, 25 червня літак Пригожина вирушив із Ростова-на-Дону до Санкт-Петербурга. За домовленістю між російським диктатором Володимиром Путіним та самопроголошеним президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком, Пригожин має перебувати в Білорусі.

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Пізніше, вранці 27 червня бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом.

Як повідомлялося, 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.