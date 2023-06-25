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Кадиров розповів, чому Пригожин насправді розпочав заколот у Росії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кадиров розповів, чому Пригожин насправді розпочав заколот у Росії
Євген Пригожин і Рамзан Кадиров
фото колаж

Кадиров заявив, що власник ПВК «Вагнер» почав заколот через злобу та приховану образу

Глава Чечні Рамзан Кадиров, чиї підрозділи були відправлені в Ростов на придушення заколоту ПВК «Вагнер», висловився про те, що трапилося. Він сказав, що Євген Пригожин почав заколот через особисті амбції та вигоду. Про це повідомляють росЗМІ.

«Виявилося, що заради особистих амбіцій, вигоди і через гордовитість люди можуть наплювати на прихильність і любов до вітчизни. Я розмовляв з Пригожиним, переконував його залишити бізнес-амбіції і не змішувати їх зі справами державної важливості. Думав, що він почув мене, а виявляється, ця злоба в ньому весь цей час тільки росла», - написав Кадиров.

За його словами, ланцюжок невдач в бізнесі викликав у Пригожина «приховану і тривалу образу, що досягла піку, коли влада Санкт-Петербурга не надала його дочці бажану земельну ділянку». 

 «Зарозумілість однієї людини могла призвести до таких небезпечних наслідків і втягнути в конфлікт велику кількість людей», - резюмував Кадиров.

Бійців ПВК «Вагнер» глава Чечні закликав «далі бути тверезими у своїх рішеннях».

Раніше одіозний глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що готовий вжити жорстких заходів проти «бунтівних бійців» приватної військової компанії «Вагнера». 

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. 

Як відомо, влада Росії стягувала до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер».

На події відреагував також президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

 

Теги: Рамзан Кадиров Міноборони РФ конфлікт ПВК «Вагнер» Євген Пригожин

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