Згадаймо декоратора Харківського театру дітей та юнацтва Сергія Коротецького

Про загибель воїна в районі Очеретиного Покровського району Донеччини стало відомо 12 грудня

Сергій Коротецький, начальник цеху з виготовлення столярних виробів Харківського театру для дітей та юнацтва загинув на Донеччині у грудні 2023 року. Він понад 20 років створював декорації для вистав, а на фронті був водієм зенітного ракетного відділення.

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Про загибель воїна в районі Очеретиного Покровського району Донеччини стало відомо 12 грудня. Трагічна звістка приголомшила колектив театру. Колеги згадують про Сергія, як про столяра з «золотими руками», у кожну свою роботу, стверджують у театрі, він вкладав частинку власної душі.

«Ми навіть ще самі не усвідомили… Мабуть, на небі плеяда митців уже створює виставу і для неї не вистачало красивих декорацій. Нам боляче відпускати Вас туди, Сергію Вікторовичу, але життя розпорядилося інакше. Тепер оберігайте, будь ласка, наш театр з неба, а ми завжди будемо пам'ятати Вас та дякувати за Вашу мужність і героїзм» – йдеться у повідомленні колективу.

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Народився воїн 12 жовтня 1970 року. Жив у населеному пункті Південне Харківського району. На захист України 53-річний Сергій Коротецький став у січні 2023-го. І останній бій прийняв 2 грудня поблизу населеного пункту Очеретине, що на Авдіївському напрямку, уточнили у Південній міській територіальній громаді. На фронті воїн був водієм зенітного ракетного відділення ракетного взводу механізованого батальйону.

Сергій прийшов на роботу в театр ще у 2000 році на посаду столяра, але того ж року вже став начальником цеху з виготовлення столярних виробів.

«Золоті руки нашого театру, він умів «товаришувати» з будь-яким деревом. У кожну свою роботу він вкладав душу і серце, точно уявляв, як краще буде вона виглядати на сцені, щоб приводити у захват маленьких і дорослих глядачів», – згадують колеги.

Виконуючий обов’язки директора театру Аркадій Чадов розповів «Укрінформу», що Сергій завжди спілкувався з художниками, а не просто виконував декорацію за наданим кресленням.

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«Він усе обговорював, пропонував, де можна зробити цікавіше, краще, де використати інший матеріал. Працював творчо, натхненно. Талант. При цьому, яким би завантаженим Сергій не був, створюючи декорацію, якщо його хтось просить про допомогу, ніколи не відмовляв», – зазначив Чадов.

Відзначив керівник характер і життєву філософію начальника цеху. «Сергій завжди говорив правду. Вважав, хай там що, а треба все і в усьому проговорювати. Тому ніколи не мовчав, не замовчував. І хотів того ж від інших людей. Був дуже сміливим, нічого не боявся», – зазначив Чадов.

Про те, що Коротецький у січні 2023 року вступив до ЗСУ, колеги дізналися лише за місяць, коли Сергій був уже в навчальному центрі. «Ми чекали його повернення, щоб за чашкою чаю обмінятися новинами, почути унікальні звуки металу та дерева з його майстерні і, затамувавши подих, здогадуватися, над якою красою він чаклує», – зазначають у театрі.

У Сергія залишилося три сини від першого шлюбу дружини, але Сергій їх вважав своїми, ставився, як до рідних. «Хлопці зараз воюють, захищають нас. Також залишилася спільна з дружиною донечка. Сергій – герой для нашого колективу», – наголосив директор театру.