Розвідка назвала напрямок, де росіяни можуть піти в наступ

Представник ГУР прокоментував статтю The Telegraph про нібито новий «широкомасштабний наступ» росіян

Армія РФ може активізуватися під Куп'янськом на Харківщині. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі Liga.net.

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Так посадовець прокоментував статтю британської газети The Telegraph про те, що РФ нібито планує новий «широкомасштабний наступ» на Харківську область 15 січня.

Юсов зазначив, що українська розвідка справді фіксує певне накопичення сил та засобів окупантів на Куп'янському напрямку. Зокрема, цей факт може вказувати на те, що країна-агресрка може активізувати наступальні дії на цій ділянці фронту. При цьому в ГУР не можуть підтвердити, що це станеться саме 15 січня, як пише The Telegraph.

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«Разом із тим не можемо стверджувати, що росіяни готують ці дії саме на вказані дати. Українські сили безпеки та оборони вживають необхідних заходів для реагування», – наголосив Юсов.

Нагадаємо, що представник ГУР Андрій Черняк також не підтвердив дані джерел видання The Telegraph про буцімто підготовку наступу росіян 15 січня на Харківщину.

До слова, триває 682-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 62 бойові зіткнення. Найбільше ворожих атак відбито на Авдіївському, Мар’їнському та Херсонському напрямках.