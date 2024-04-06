Росія готує наступ на травень-червень: представник РНБО назвав напрямки

Наступ російських військ може відбуватися на Вугледарському та Часовоярському напрямках

Ворог планує дійти до Краматорська і Слов’янська

Росія готує новий наступ на травень-червень 2024 року: її війська намагатимуться наступати на позиції ЗСУ протягом усього літа. Але очікувані наступальні дії окупантів є передбачуваними, тож немає причин для паніки. Про це керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України лейтенант Андрій Коваленко розповів у випуску проєкту «Про війну».

Де буде новий наступ РФ

За інформацією від керівника ЦПД, наступ російських військ може відбуватися на Вугледарському та Часовоярському напрямках, також ворог планує дійти до Краматорська і Слов’янська.

«Паралельно вони промацують нашу оборону біля Синьківки на Куп’янському напрямку. З нашого боку зараз будуються оборонні фортифікаційні рубежі, вдається максимально стримувати ворога на Авдіївському та інших напрямках», – повідомив Коваленко.

Наступ на Харків – буде чи ні

Лейтенант також назвав фейком інформацію про ймовірний наступ росіян на Харків у кількості 350 тис. бійців, «яких не існує в природі». На такі дії в окупантів немає сил, і ніщо не підтверджує такі приготування з їхнього боку.

«Щоб відбувся наступ з півночі, має готуватися певна логістика ворога, а вона не готується. Відповідно, не може взятися з повітря сотня тисяч військових. Їх банально треба десь розташувати, вибудувати відповідну логістику, щоб вони могли наступати, а цього немає», – пояснив керівник ЦПД.

До слова, українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак ймовірно Росія готує новий контрнаступ. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Cbs News.

За словами президента, ситуацію на фронті вдалось стабілізувати з наближенням весни. Однак зимові місяці було були досить тяжкими.