Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Севастополі лунають вибухи

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Севастополі лунають вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За попередніми даними, у місті працює ППО

Надвечір 24 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За попередніми даними, у місті працює ППО. Як зазначають місцеві мешканці, вибухи лунають в районі мису Фіолент та Балаклави. 

Нагадаємо, що 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту. 

Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець. А за даними української розвідки, загинули щонайменше дев'ять осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали. Але чомусь цю інформацію окупаційна влада не коментує, обмежившись лише заявами про вцілілу ікону Ушакова.

Теги: Севастополь вибух Крим

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав
У Джанкої невідомі підірвали авто російського військового
Вчора, 18:21
Внаслідок нападу пошкоджено історичну будівлю штабу Чорноморського флоту
Удар по штабу Чорноморського флоту. Окупанти заявили про перші втрати
22 вересня, 15:08
На Черкащині пролунали вибухи
На Черкащині пролунали вибухи
21 вересня, 05:41
Пожежі на «Севморзаводі» присвоєно четвертий рівень
Атака на Одесу та «бавовна» в окупованому Севастополі: головне за ніч
13 вересня, 06:57
Уночі українські системи ППО збили понад 20 ворожих безпілотників у небі столиці
Атака на Київ, у ЗСУ з'явиться нова посада: головне за ніч
10 вересня, 07:00
Захисники відбивають російські атаки на Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині працює ППО
28 серпня, 04:30
Вибухи чутно, зокрема, в Калінінському та Київському районах міста
На околицях Донецька пролунали численні вибухи (відео)
28 серпня, 00:42
Крим регулярно атакують українські безпілотники
Спецоперація СБУ в Криму і чергова «бавовна» під Москвою: головне за ніч
26 серпня, 07:33
26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані
Підрив «Північних потоків»: німецькі слідчі вірять в український слід у справі
26 серпня, 07:06

Події в Україні

У Севастополі лунають вибухи
У Севастополі лунають вибухи
Росіяни знову атакували Херсон авіабомбами
Росіяни знову атакували Херсон авіабомбами
Ракетний удар по Кременчуку: кількість постраждалих зросла
Ракетний удар по Кременчуку: кількість постраждалих зросла
Загроза ракетного удару: в низці регіонів України лунала повітряна тривога
Загроза ракетного удару: в низці регіонів України лунала повітряна тривога
Уся вулиця всіяна склом: влада показала наслідки авіаудару по Херсону
Уся вулиця всіяна склом: влада показала наслідки авіаудару по Херсону
Британський солдат розповів про люті тортури в російському полоні
Британський солдат розповів про люті тортури в російському полоні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Папа Римський пояснив, кому вигідна війна в Україні
70K
Розгром штабу Чорноморського флоту РФ. Окупаційна влада назвала вцілілого адмірала
22K
Землю накрила потужна магнітна буря: як уберегтися
8278
Фінський телеканал показав архівні відео із Путіним на відпочинку
6686
Британський солдат розповів про люті тортури в російському полоні
6008
Диверсанти знищили військову техніку окупантів у Московській та Калузькій областях – розвідка

Новини

Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
23 вересня, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 04:54
На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
22 вересня, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
22 вересня, 05:25
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
21 вересня, 08:05

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту