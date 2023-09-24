У Севастополі лунають вибухи

За попередніми даними, у місті працює ППО

Надвечір 24 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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За попередніми даними, у місті працює ППО. Як зазначають місцеві мешканці, вибухи лунають в районі мису Фіолент та Балаклави.

Нагадаємо, що 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту.

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Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець. А за даними української розвідки, загинули щонайменше дев'ять осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали. Але чомусь цю інформацію окупаційна влада не коментує, обмежившись лише заявами про вцілілу ікону Ушакова.