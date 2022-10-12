Назбирали шарамиг-калік: окупанти скаржаться на мобілізацію в РФ (аудіо)

За словами загарбників, вони не розуміють, навіщо в Росії запровадили мобілізацію

Бойовики «Л/ДНР» обурені проведенням мобілізації у Росії, скаржаться, що новоприбулі воюють без шоломів та бронежилетів. Розмову окупантів оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

За словами окупантів, вони не розуміють, навіщо в Росії запровадили мобілізацію. «Я не знаю нах*й вони мобілізацію ввели. Треба було взяти армію 1 мільйон 150. 150 там у вас. Взяли б весь мільйон завели, а от цих, ось яких мобілізували виставили на кордонах, якщо так сильно переживають», – сказав один із загарбників.

Другий окупант у свою чергу вважає, що Росія не підготувалася до проведення мобілізаційних заходів. «Та треба було це все заздалегідь робити. Треба було готувати, а не те що вони назбирали шарамиг-калік без нічого блін, без касок, без бронежилетів і погнали блін. Треба було відразу мобілізацію проводити і у нас і в них. А вони деб*ли», – заявив окупант.

Нагадаємо, триває 231-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зупинити контрнаступальні дії Сил оборони на окремих напрямках та намаганнях наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території в окремих районах та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом минулої доби окупанти здійснили пуски однієї балістичної та двадцяти восьми крилатих ракет, двадцять з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони.