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Не Лиманом єдиним. Зеленський розповів про звільнення українських територій

Альона Боженко
glavcom.ua
Не Лиманом єдиним. Зеленський розповів про звільнення українських територій
Зеленський розповів про успіхи на фронті
фото ілюстративне

Президент зауважив, що кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти нашої держави, буде за це відповідати

Президент Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня у щоденних звітах, які він отримує, переважає перелік звільнених населених пунктів, і успіхи не обмежують лише Лиманом. Про це він повідомив під час відеозвернення.

«Щоденно як мінімум двічі – вранці і ввечері – я отримую звіти від наших військових. Цього тижня у звітах найбільшу частину займає перелік звільнених від ворога населених пунктів у рамках нашої оборонної операції. Найбільш медійною зараз стала історія звільнення Лимана Донецької області. Але успіхи наших воїнів не обмежуються тільки Лиманом», – повідомив гарант.

За його словами, коли на звільнені території повертається український прапор, «про російський фарс з якимись там папірцями й якимись там анексіями ніхто й не згадує».

«Нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми, а коли повертається український прапор – про російський фарс з якимись там папірцями і якимись там анексіями ніхто й не згадує. Окрім, звичайно, правоохоронних органів України. Бо кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти нашої держави, буде за це відповідати», – зауважив очільник держави.

Разом з тим Зеленський вкотре подякував українським воїнам, які наближають момент перемоги.

«Я дякую усім, хто наближає ці моменти перемог, хто повертає український прапор на його законні місця на українській землі. Дякую усім: від генералів до рядових, від професійних військових, розвідників та спецслужбовців – до волонтерів і кожного, хто допомагає обороняти нашу державу. А особливо відзначу за успіхи на сході нашої країни 25-ту, 80-ту, 81-шу, 95-ту бригади десантно-штурмових військ; 14-ту і 92-гу окремі механізовані бригади; 1-шу, 4-ту і 17-ту танкові бригади; Сили спеціальних операцій; підрозділи Національної гвардії та Національної поліції; співробітників СБУ; і наших розвідників – ГУР МО. Дякую, воїни!», – сказав президент.

Нагадаємо, 2 жовтня українські військові звільнили Торське на Донеччині.

Також українські захисники повністю звільнили Лиман на Донеччині.

Додамо, триває двісті двадцять перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Теги: прапор військові президент населення звільнення ворог Лиман

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