Не лише дрони. Повітряні сили розкрити нові деталі нічної атаки

Наслідки ударів ракетами уточнюються

Російські терористи в ніч на 26 вересня запускали по Україні не лише безпілотники. Також для обстрілу окупанти застосували ракети декількох типів. Зокрема, «Іскандери» та Х-59. Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Окрім дронів, звичайно зафіксовано й «Іскандери» й Х-59, кілька їх. Там наслідки уточнюються. Це те про що ми дуже часто говоримо останнім часом. Це атака БПЛА різних типів, ударних БПЛА. Також розвідувальних, які є коригувальниками вогню і надають повну картину інформації ворогу, стають дедалі активнішими й дедалі більше застосовуються», – розповів він.

Ігнат наголосив, що кожен дрон має окремий маршрут, який програмується операторами перед завданням цього удару. Вночі 38 дронів були запущені одразу з обох напрямків.

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Спікер визнав, що не вдалося досягти такого стовідсотково результату як напередодні, бо «дрон-камікадзе стійкий до радіоелектронної боротьби і відповідно теж важка ціль для засобів ППО».

Нагадаємо, сьогодні вночі сили ППО знищили 26 із 38 «Шахедів».

Рашисти влучили в об’єкт інфраструктури на Черкащині.

Також окупанти протягом двох годин атакували ударними безпілотниками Одеську область. В Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили. Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, шість фур зайнялися.