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Не лише дрони. Повітряні сили розкрити нові деталі нічної атаки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Не лише дрони. Повітряні сили розкрити нові деталі нічної атаки
Російський ракетний комплекс «Іскандер»
фото ілюстративне

Наслідки ударів ракетами уточнюються

Російські терористи в ніч на 26 вересня запускали по Україні не лише безпілотники. Також для обстрілу окупанти застосували ракети декількох типів. Зокрема, «Іскандери» та Х-59. Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Окрім дронів, звичайно зафіксовано й «Іскандери» й Х-59, кілька їх. Там наслідки уточнюються. Це те про що ми дуже часто говоримо останнім часом. Це атака БПЛА різних типів, ударних БПЛА. Також розвідувальних, які є коригувальниками вогню і надають повну картину інформації ворогу, стають дедалі активнішими й дедалі більше застосовуються», – розповів він.

Ігнат наголосив, що кожен дрон має окремий маршрут, який програмується операторами перед завданням цього удару. Вночі 38 дронів були запущені одразу з обох напрямків.

Спікер визнав, що не вдалося досягти такого стовідсотково результату як напередодні, бо «дрон-камікадзе стійкий до радіоелектронної боротьби і відповідно теж важка ціль для засобів ППО».

Нагадаємо, сьогодні вночі сили ППО знищили 26 із 38 «Шахедів».

Рашисти влучили в об’єкт інфраструктури на Черкащині.

Також окупанти протягом двох годин атакували ударними безпілотниками Одеську область. В Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили. Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, шість фур зайнялися.

Теги: ракета безпілотник окупанти війна

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