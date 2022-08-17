Небезпечний Wi-Fi. Мер Енергодара попередив українців

В Енергодарі функціонують кілька закладів громадського харчування, де є безкоштовний російський Wi-Fi

ФСБ перевіряє телефони мешканців окупованих територій

Мешканців тимчасово окупованого рашистами Енергодара закликають обережно користуватися безоплатним Wi-Fi, особливо у закладах громадського харчування. З відповідним проханням звернувся мер міста Дмитро Орлов.

«Шановні енергодарці, не забувайте про обережність в громадських місцях. В тому числі й інформаційну», – йдеться в повідомленні.

Мер зазначив, що у місті функціонують декілька закладів громадського харчування, де є безкоштовний російський Wi-Fi. Враховуючи проблеми в місті з мобільним та інтернет-звʼязком, ця послуга користується попитом.

«Але за останньою інформацію, в таких закладах полюбляють сидіти і перевдягнені у цивільне ФСБ-шники, які уважно слухають всі розмови та зазирають в телефони. Іноді вимагають показати переписку в соціальних мережах. Якщо знайшли щось на їхню думку «компрометуюче» – людину забирають до відділку рашистської поліції. Вже відомо про декілька таких випадків», – додав Орлов.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники продовжують провокації поблизу Запорізької атомної електростанції. Окупанти обстрілюють житлові квартали Енергодара зі сторони АЕС.

Нагадаємо, триває 175-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському і Новопавлівському напрямках Донеччини і безуспішно намагаються наступати на Півдні України.