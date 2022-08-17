Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Небезпечний Wi-Fi. Мер Енергодара попередив українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Небезпечний Wi-Fi. Мер Енергодара попередив українців
В Енергодарі функціонують кілька закладів громадського харчування, де є безкоштовний російський Wi-Fi
фото ілюстративне

ФСБ перевіряє телефони мешканців окупованих територій

Мешканців тимчасово окупованого рашистами Енергодара закликають обережно користуватися безоплатним Wi-Fi, особливо у закладах громадського харчування. З відповідним проханням звернувся мер міста Дмитро Орлов.

«Шановні енергодарці, не забувайте про обережність в громадських місцях. В тому числі й інформаційну», – йдеться в повідомленні.

Мер зазначив, що у місті функціонують декілька закладів громадського харчування, де є безкоштовний російський Wi-Fi. Враховуючи проблеми в місті з мобільним та інтернет-звʼязком, ця послуга користується попитом.

«Але за останньою інформацію, в таких закладах полюбляють сидіти і перевдягнені у цивільне ФСБ-шники, які уважно слухають всі розмови та зазирають в телефони. Іноді вимагають показати переписку в соціальних мережах. Якщо знайшли щось на їхню думку «компрометуюче» – людину забирають до відділку рашистської поліції. Вже відомо про декілька таких випадків», – додав Орлов.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники продовжують провокації поблизу Запорізької атомної електростанції. Окупанти обстрілюють житлові квартали Енергодара зі сторони АЕС.

Нагадаємо, триває 175-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському і Новопавлівському напрямках Донеччини і безуспішно намагаються наступати на Півдні України. 

Читайте також: Григорій Плачков про ситуацію на Запорізькій АЕС: Ми відстаємо від росіян на кілька кроків
Теги: Україна росія окупанти Енергодар війна в Україні війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Різниця між вильотом та прильотом становить всього близько трьох секунд
Рашисти зі сторони ЗАЕС обстрілюють житлові квартали Енергодара
5 серпня, 17:32
Атомна станція цілий день під вогнем рашистів
Ситуація навколо Запорізької АЕС залишається гострою – мер Енергодара
11 серпня, 19:55
Загарбники продовжують чинити тиск на працівників захоплених в Енергодарі підприємств
Рашисти захопили в Енергодарі держустанову
15 серпня, 20:41

Події в Україні

Обстріли ЗАЕС: на базі Енергоатома створено кризовий штаб
Обстріли ЗАЕС: на базі Енергоатома створено кризовий штаб
Небезпечний Wi-Fi. Мер Енергодара попередив українців
Небезпечний Wi-Fi. Мер Енергодара попередив українців
Забирають із дитсадка: окупанти вигадали нові методи мобілізації (відео)
Забирають із дитсадка: окупанти вигадали нові методи мобілізації (відео)
«Укравтодор» потролив відпочивальників в окупованому Криму 
«Укравтодор» потролив відпочивальників в окупованому Криму 
Himars вразили позиції окупантів у Новій Каховці (фото, відео) 
Himars вразили позиції окупантів у Новій Каховці (фото, відео) 
В історії такого ще не траплялось. Експерт оцінив масштаби ядерного тероризму Росії 
В історії такого ще не траплялось. Експерт оцінив масштаби ядерного тероризму Росії 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Стоп салют! Аналіз свіжих рішень Ради
40K
Ситуація загострилася: на півдні ворог підвищив активність авіаційних та ракетних атак
36K
Журналісти знайшли, де пересиджують війну Столар, Суркіс та інші одіозні нардепи
34K
У Миколаєві прозвучали потужні вибухи
33K
Ув’язнений Саакашвілі звернувся до українців із проханням
25K
Підрозділ капітана Андрія Норова з боєм визволив українське місто

Новини

СБУ встановила деталі підриву Північно-Кримського каналу
Сьогодні, 14:36
У Маріуполі рашисти тримають у черзі на фільтрацію більше тисячі людей – радник мера
Сьогодні, 13:55
Розтрощені будинки, вирви у землі: фото наслідків обстрілу Миколаївщини
Сьогодні, 13:02
В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух біля лігва рашистів
Сьогодні, 12:24
Окупанти вдруге викрали голову громади на Херсонщині
Сьогодні, 11:46
ЗСУ збили дрон та БПЛА росіян на мільйони рублів
Сьогодні, 11:24

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту