Ситуація навколо Запорізької АЕС залишається гострою – мер Енергодара

Атомна станція цілий день під вогнем рашистів

«Обстріли то вщухають, то починаються знову»

Станом на вечір 11 серпня ситуація в промисловій зоні Енергодара, де розташовані підприємства, і, зокрема, Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, все ще залишається гострою. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Обстріли то вщухають, то починаються знову.

«Вочевидь окупанти зовсім не рахуються з ядерною небезпекою, яку можуть спровокувати обстріли атомної електростанції», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням «Енергоатому», російські окупанти влучили зовсім неподалік від першого енергоблока. Отримала пошкодження насосна станція господарсько-побутових стоків.

Сьогодні, 11 серпня 2022 року, рашисти вкотре піддали обстрілам найбільшу в Україні та Європі Запорізьку атомну електростанцію. Спочатку було зафіксовано п’ять «прильотів» у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання.

До слова, країна-агресорка Росія запросила на сьогодні, 11 серпня, засідання Ради безпеки ООН. Його темою мають стати обстріли Запорізької атомної електростанції у тимчасово окупованому Енергодарі.

Як заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу, скликання російською стороною Радбезу ООН через нібито «обстріли» Україною Запорізької атомної електростанції показують, що нахабність агресора, яка сама атакує станцію, не знає меж. Однак ми забезпечимо росіянам таке обговорення, що від них не буде живого місця.

Як відомо, у МАГАТЕ заявляють, що наразі безпосередньої загрози ядерній безпеці на Запорізької АЕС немає, але потрібне якнайшвидше прибуття на неї експертної місії агентства.

Тим часом учора країни G7 оприлюднили вимоги до Росії щодо Запорізької АЕС.

Днями гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу, він наполягає на місії агентства на станцію. Згодом генсек ООН виступив із заявою щодо обстрілів Запорізької АЕС.

Напередодні стало відомо, хто дав наказ замінувати Запорізьку АЕС: розвідка назвала ім'я.

Також Енергоатом повідомив, що окупанти почали процес перепідключення ЗАЕС до Криму.