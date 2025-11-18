Дніпро: внаслідок удару РФ пошкоджено приміське депо та вокзал

Головна Країна Події в Україні
Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ворог вчергове атакував залізничну інфраструктуру України
Окупанти масовано вдарили по приміському депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону

Російська Федерація атакувала залізничну інфраструктуру у Дніпрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

За словами чиновника, критичні ураження десятками БпЛА зазнало приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. Як зазначив Кулеба, попри обстріл ранкові електрички з Дніпра відправилися згідно з графіком.

Наслідки удару по залізничній інфраструктурі у Дніпрі
Наслідки удару по залізничній інфраструктурі у Дніпрі
«Вдруге за час великої війни ворог масовано б'є по ньому. Суттєво зруйнований основний ремонтний цех. Пошкоджений вокзал у Дніпрі. Вже розпочато розбір завалів, оперативне відновлення», – написав він.

Також ворог завдав ударів по низці залізничних станцій на Харківщині. У Берестині травмовано залізничника, йому надали всю необхідну медичну допомогу. Пошкоджені вагони та інша інфраструктура чотирьох станцій.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Росія прицільно атакувала залізничну інфраструктуру Сумщини та Харківщини. Також у Чернігові внаслідок удару російського безпілотника було пошкоджено рухомий склад залізниці, поранено машиніста.

Зазначимо, що атаки на залізничну інфраструктуру України почастішали, а російські дрони Shahed завдають ударів із високою точністю, загрожуючи комерційним та військовим перевезенням. З середини літа 2025 року Росія активізувала атаки на залізничну інфраструктуру України, використовуючи безпілотники «Шахед».

За словами очільника «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, удари по локомотивах і підстанціях спрямовані на паніку серед пасажирів та шкоду економіці, а не на військові вантажі. Модернізовані дрони дозволяють РФ точково уражати цивільну інфраструктуру, підвищуючи ефективність атак.

Теги: Дніпро Олексій Кулеба залізниця вокзал обстріл

