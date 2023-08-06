Нічна атака на Хмельниччину: куди цілили окупанти

Аеродром у Старокостянтинові (фото за 2018 рік)

Ворогу не дає спокою аеродром Старокостянтинова

Від учорашнього вечора російські окупанти вже тричі атакували Хмельницьку область. Під ударом знову опинився аеродром у Старокостянтинові. Про це повідомила Хмельницька обласна військова адміністрація.

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«Аеродром Старокостянтинова не дає спокою ворогу. Була серія вибухів в Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах. Більшість ракет були збиті силами ППО. Дякуємо їм за якісну роботу», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні.

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Крім того, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складу відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді. На місці події працювали 16 рятувальників на трьох одиницях пожежно-рятувальної техніки. Займання складу ліквідували на площі 1400 кв. м. Унаслідок вибуху працівник об’єкта отримав поранення.

«На території Хмельницької громади працювало ППО. Дані уточнюються», – додає ОВА.

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня у Хмельницькому пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Як повідомлялося, 5 серпня російська окупаційна армія здійснила ракетні атаки на Хмельницьку область. Представники обласної військової адміністрації повідомили про наслідки ракетних ударів.