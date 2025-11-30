Рубіо повідомив, якою має бути роль Росії у перемовинах щодо миру

Рубіо зазначив, що офіційні особи США контактували з російською стороною

Державний секретар США Марко Рубіо підкреслив, що Росія відіграватиме центральну роль у будь-якому мирному договорі для припинення війни з Україною, охарактеризувавши мирні переговори як нестабільні після зустрічі між американськими та українськими посадовцями у Флориді. Його слова цитує CNN, пише «Главком».

«Є багато рухомих частин, і, очевидно, є ще одна сторона, яка повинна бути частиною рівняння», – додав Рубіо, натякнувши на Росію.

Державний секретар також заявив, що дипломатичні зусилля адміністрації США посиляться цього тижня, і очікується, що Віткофф відвідає Москву для подальших переговорів.

Рубіо зазначив, що офіційні особи США «в різному ступені контактували з російською стороною, але ми досить добре розуміємо їхні погляди».

Нагадаємо, українська та американська команди завершили перемовини щодо мирного плану у Флориді. CNN раніше повідомляв, що на переговорах обговорювалися деякі з найбільш чутливих аспектів мирного врегулювання війни в Україні.

За повідомленням The Wall Street Journal, переговори між представниками України та США в Маямі 30 листопада стосуються насамперед графіка проведення українських виборів, а також питань «обміну територіями» між Україною та РФ та деяких інших моментів.

Українську делегацію цього разу очолював секретар РНБО Рустем Умєров, який замінив усунутого з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Американську сторону представляють держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа Річард Віткофф та радник президента Джаред Кушнер. Сторону США представляють держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф, а також радник Трампа Джаред Кушнер.