Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рубіо повідомив, якою має бути роль Росії у перемовинах щодо миру

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Рубіо повідомив, якою має бути роль Росії у перемовинах щодо миру
Рубіо та Віткофф увійшли до переговорної групи США
фото: Reuters

Рубіо зазначив, що офіційні особи США контактували з російською стороною

Державний секретар США Марко Рубіо підкреслив, що Росія відіграватиме центральну роль у будь-якому мирному договорі для припинення війни з Україною, охарактеризувавши мирні переговори як нестабільні після зустрічі між американськими та українськими посадовцями у Флориді. Його слова цитує CNN, пише «Главком».

«Є багато рухомих частин, і, очевидно, є ще одна сторона, яка повинна бути частиною рівняння», – додав Рубіо, натякнувши на Росію.

Державний секретар також заявив, що дипломатичні зусилля адміністрації США посиляться цього тижня, і очікується, що Віткофф відвідає Москву для подальших переговорів.

Рубіо зазначив, що офіційні особи США «в різному ступені контактували з російською стороною, але ми досить добре розуміємо їхні погляди».

Нагадаємо, українська та американська команди завершили перемовини щодо мирного плану у Флориді. CNN раніше повідомляв, що на переговорах обговорювалися деякі з найбільш чутливих аспектів мирного врегулювання війни в Україні.

За повідомленням The Wall Street Journal, переговори між представниками України та США в Маямі 30 листопада стосуються насамперед графіка проведення українських виборів, а також питань «обміну територіями» між Україною та РФ та деяких інших моментів. 

Українську делегацію цього разу очолював секретар РНБО Рустем Умєров, який замінив усунутого з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Американську сторону представляють держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа Річард Віткофф та радник президента Джаред Кушнер. Сторону США представляють держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф, а також радник Трампа Джаред Кушнер.

Читайте також:

Теги: переговори США перемир'я росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тільки Китай може зрушити РФ у питаннях миру з Україною
Зрушити питання миру може лише одна країна – Китай
25 листопада, 19:33
Марко Рубіо зауважив, що, як і будь-яка фінальна угода, ця має бути схвалена президентами
Рубіо: Трамп задоволений тим, як пройшли переговори США та України
23 листопада, 22:26
Ден Дрісколл разом зі своєю командою прибув 22 листопада до Женеви
У Женеві стартували консультації США та України щодо подальших кроків до миру
22 листопада, 17:28
«Мирний план» США для України ще на стадії опрацювання
У США підтвердили, що «мирний план» для України потребує доопрацювання
20 листопада, 19:58
Саратовський НПЗ
Вибухи на Одещині, атака на Саратовський НПЗ: головне за ніч
11 листопада, 05:46
Лавров вважає, що основою для угоди про припинення агресії проти України повинні стати «домовленості», досягнуті під час саміту на Алясці
Лавров назвав умову для продовження переговорів із США
9 листопада, 15:58
До полону ЗСУ потрапив російський окупант Даниїл Букарєв 2000 року народження з міста Рязань
Обстріляли власні командири: полонений окупант подякував ЗСУ (відео)
4 листопада, 12:22
Хакан Фідан підтвердив готовність Стамбулу стати посередником у новому раунді переговорів між Україною і Москвою
Переговори України і РФ: Туреччина зробила заяву
2 листопада, 10:55
Українські спецслужби знищили російський ракетний комплекс «Орєшнік»
Україна знищила один із трьох російських комплексів «Орєшнік»
31 жовтня, 14:07

Політика

Зеленський підкреслив конструктив у переговорах з американською стороною
Зеленський підкреслив конструктив у переговорах з американською стороною
Рубіо повідомив, якою має бути роль Росії у перемовинах щодо миру
Рубіо повідомив, якою має бути роль Росії у перемовинах щодо миру
Мирні перемовини у США. Сторони обговорили найделікатніші питання – CNN
Мирні перемовини у США. Сторони обговорили найделікатніші питання – CNN
Нетаньягу просить про помилування у президента Ізраїлю
Нетаньягу просить про помилування у президента Ізраїлю
Навроцький скасував зустріч з Орбаном через його візит до Путіна
Навроцький скасував зустріч з Орбаном через його візит до Путіна
Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня за час його президентства
Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня за час його президентства

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua