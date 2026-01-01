У новорічну ніч поліцейські на Рівненщині затримали нетверезого Санту (відео)

Загалом за новорічну ніч поліцейські склали 135 адміністративних протоколів за керування транспортним засобом у стані сп’яніння

У новорічну ніч поліцейські зупинили Mercedes-Benz, що їхав біля Рівного під час комендантської години. Керманич у костюмі Санта-Клауса був п'яним. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає «Главком».

«Ніч, комендантська година та Mercedes-Benz, що рухався об’їзною дорогою Рівного. Автомобіль викликав закономірну реакцію в патрульних – його зупинили для з’ясування обставин. За кермом – чоловік у костюмі Санта-Клауса, але з одним нюансом: ознаки святкування явно змішалися з ознаками алкогольного сп’яніння», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що огляд за допомогою алкотестера показав 2,25 проміле. На керманича поліцейські склали відповідні матеріали, а автівку евакуювали на арештмайданчик

«Загалом за новорічну ніч поліцейські склали 135 адміністративних протоколів за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Алкоголь і кермо – несумісні. Жодне застілля не варте того, щоб ризикувати життям. Безпечних вам доріг та кермуйте відповідально», – наголосив Білошицький.

До слова, на Київщині поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди із постраждалими, яка сталася в останній день року. Внаслідок зіткнення двох автівок травми отримали двоє людей.