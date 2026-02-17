Головна Країна Події в Україні
Як будуть вимикати світло 18 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Як будуть вимикати світло 18 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

18 лютого 2026 року в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. «Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів впроваджує механізм фінансової підтримки для громадян, які змушені змінити місце проживання через надзвичайні ситуації. Програма передбачає надання одноразових безвідсоткових позик для побутового облаштування на новому місці.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

До слова, з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

Крім того, уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.

